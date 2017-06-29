Справу екс-"беркутівця", який працює в поліції, передали суду

Генеральна прокуратура спрямувала до Шевченківського райсуду Києва звинувачувальний акт стосовно колишнього заступника командира взводу однієї з оперативних рот "Беркута"

Йдеться про протидію акціям протесту і зокрема, перешкоджання проведенню зборів та мітингів у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві, уточнює ГПУ.

Імені цього силовика у повідомленні не називають.

"26 червня 2017 року обвинувальний акт стосовно зазначеного правоохоронця (на теперішній час командира взводу полку поліції особливого призначення №1 Головного управління національної поліції України в місті Києві), за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 2 ст. 365 КК України, направлено для розгляду до Шевченківського районного суду міста Києва", – інформує Генпрокуратура.

За даними відомства, слідчі зібрали "достатньо доказів" для звинувачення екс-заступника командира взводу однієї з оперативних рот підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" у "перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувались насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями; умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста та незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів та мітингів" за злочинним наказом.

ГПУ нагадує, що за перший розгін Євромайдану повідомлено про підозру загалом 19 особам – у тому числі колишнім президенту України, секретарю Ради національної безпеки і оборони України та його заступнику, голові КМДА, начальнику ГУ МВС у Києві, його заступнику та іншим правоохоронцям.

З березня 2015 року у суді перебувають звинувачення стосовно: колишніх голови Київської міської держадміністрації, двох заступників командирів полку МОП "Беркут", двох командирів та заступника командира різних рот ПМОП "Беркут", а з грудня 2016 року – щодо колишнього начальника управління громадської безпеки київської міліції.

12 підозрюваних оголошено в розшук.

Досудове розслідування щодо встановлення інших організаторів та виконавців злочинів, вчинених під час цих подій, триває.