Коменданту бойовиків на прізвисько "Тереза" дали 11 років тюрми

Київський райсуд Харкова засудив до 11 років позбавлення волі співробітницю так званого "міністерства державної безпеки ДНР" з позивним "Тереза".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Її визнали винною в участі в незаконних збройних формуваннях та посяганні на територіальну цілісність та недоторканність держави.

Як з’ясувало слідство, 47-річна мешканка Харкова ще на початку 2014 року стала активною учасницею місцевого "Антимайдану" та брала участь у проросійських протестних акціях.

Прокуратура довела у суді, що в червні 2014 року жінка вирішила долучитися до участі у діяльності так званої "ДНР" та виїхала до Донецької області. Там вона працювала під керівництвом начальника управління контррозвідки псевдоміністерства державної безпеки "ДНР", обіймала посаду так званого "коменданта" кількох населених пунктів Донеччини, захоплених терористами.

Крім того, працівники Служби безпеки України зібрали докази особистої участі підозрюваної в допитах полонених - як мирних місцевих жителів, так і військових ЗСУ.

"Також "Тереза" займалася пошуком та передачею представникам "ДНР" відомостей про чисельність особового складу, вид та кількість озброєння і військової техніки, пересування з’єднань та підрозділів Збройних сил України, аналізом розвідувальної інформації", - розповідають у прокуратурі.

Також зазначається, що серед "службових обов’язків" засудженої було матеріально-технічне забезпечення діяльності незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР", формування окремих груп розвідувального призначення з метою військового опору ЗСУ.

Українська правда