Викрадення бізнесмена: в поліції говорять, що обухівський поліцейський давно у відставці

Начальник Обухівського райвідділу поліції Денис Ярославський, підозрюваний в організації замовного викрадення колишнього громадянина РФ, ще в лютому 2017 року подав рапорт про відставку з керівної посади.

Про це повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович LIGA.net.

За словами спікера, з моменту подачі рапорту Ярославський не мав ніякого відношення до керівництва, замість нього був призначений тимчасово виконуючий обов'язки начальника.

Жукович додав, що після відставки поліцейський практично весь час провів у відпустці і на лікарняному.

Також він повідомив, що поліція проведе службове розслідування щодо Ярославського.

При цьому сам Ярославський в ході судового засідання 2 червня заявив, що "не звільнявся з правоохоронних органів, хоча цього хочуть".

Як відомо, в п'ятницю, 2 червня, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що прокуратура і СБУ затримали групу осіб, яка намагалася за 17 млн доларів викрасти колишнього громадянина РФ і переправити його в Росію.

ЗМІ повідомили, що зловмисники намагалися викрасти і вивезти до РФ власника Обухівського картонного комбінату Володимира Крупчака, однак офіційно в ГПУ цю інформацію не підтверджували.

Згодом стало відомо, що одним із підозрюваних, якого затримали у цій справі, є начальник Обухівського райвідділу Нацполіції Денис Ярославський.