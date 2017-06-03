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Кіберполіція розповіла провайдерам, як заблокувати сайти РФ

Субота, 3 червня 2017, 05:22

Департамент кіберполіції Нацполіціі України надав практичні рекомендації українським Інтернет-провайдерам, як заблокувати доступ до санкційних сайтів без закупівлі спеціального технічного обладнання.

Про це повідомляє сайт Нацполіціі.

"Так, працівники Департаменту кіберполіції зазначають такі методи блокування, як блокування за IР-адресами, за допомогою DNS та по URL. Найбільш ефективним методом серед них працівники поліції виділяють саме блокування ресурсів за допомогою блокування IР-адреси. Більше того, налаштування обладнання за такими рекомендаціями не потребує додаткових фінансових затрат та придбання техніки", - йдеться в повідомленні.

У кіберполіції також звернули увагу на те, що останнім часом в мережі швидко поширюються спеціалізовані браузери.

"Вони, під легендою надання можливості здолати обмеження доступу до заблокованих ресурсів, насправді отримують повний доступ до операційної системи та персональних даних користувача", - підкреслили у відомстві.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Президент Порошенко заявив, що санкції щодо Росії, зокрема їх останнє розширення, можуть бути переглянуті після виходу російських військ з території України.    

Теми: інтернетполіція
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