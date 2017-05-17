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Порошенко: Заборону в Інтернеті переглянемо після закінчення агресії РФ

Середа, 17 травня 2017, 16:10

Президент Петро Порошенко заявив, що санкції щодо Росії, зокрема їх останнє розширення, можуть бути переглянуті після виходу російських військ з території України.    

Про це він сказав під час брифінг у Страсбурзі.

"Я можу наголосити, що одразу після припинення російської агресії проти України, одразу, коли останній російський солдат покине суверенну, незалежну територію України, ми будемо готові до перегляду цього рішення", - сказав Порошенко.

Він сказав, що дискусія у суспільстві також була, коли в Україні заборонили трансляцію російських каналів.

"Але час довів, що ми все робимо правильно. І зараз не можна відрізняти кібер-безпеку і втручання Росії, демократичні процеси по всьому світу і пропагандистські зусилля, які РФ здійснює, використовуючи російські соціальні мережі", - сказав Порошенко.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Українська правда

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Теми: Порошенкосанкції
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