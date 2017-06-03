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Доба в АТО: 53 обстріли, двоє військових ЗСУ загинули

Субота, 3 червня 2017, 07:03
Доба в АТО: 53 обстріли, двоє військових ЗСУ загинули

За минулу добу бойовики 53 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Відзначається, що на деяких напрямках ситуація загострилася, а також терористи почали частіше використовувати заборонені артилерійські системи.

На Приморському напрямку бойовики били 25 разів.

"Зокрема, зі 120-мм мінометів противник вчора неодноразового обстрілював українські укріплення в районі Чермалика. А із західних околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики декілька разів з мінометів калібру 82 мм відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО біля Мар'їнки", - йдеться в повідомленні.

Так, в Мар'їнці снаряди бойовиків влучили по житловому кварталу, двоє мирних жителів були поранені.

В районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Павлопіля, Богданівки і Новотроїцького бандити неодноразово вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї різного калібру. Біля Богданівки українських військових активно обстрілював снайпер.

На Донецькому напрямку ситуація ускладнилася.

"Зокрема, знову неспокійно у південному та східному передмістях Авдіївки, де противник вчора декілька разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах з 120-мм та 82-мм мінометів, також із засобів ураження меншої потужності", - заявили в штабі.

З мінометів калібру 120 мм і гранатометів сепаратисти обстріляли сили АТО біля Пісків. З великокаліберних кулеметів бойовики били біля Опитного. З околиць тимчасово окупованої Горлівки терористи з гранатометів різних модифікацій і озброєння БМП обстріляли українські опорні пункти в районі Зайцевого і Майорська.

На Луганському напрямку зафіксовано 14 обстрілів.

Укріплення ЗСУ біля Новоалександрівки, Новозванівки, Кримського та Станиці Луганської бойовики обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, біля Кримського сепаратисти відкривали вогонь з озброєння БМП. Біля станції Донець терористи били з 82 мм мінометів.

Теми: ДонбасАТО
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