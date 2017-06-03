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У Кривому Розі визнали зібрані підписи за відкликання 11 депутатів

Субота, 3 червня 2017, 10:59

Криворізька ТВК узагальнила підсумки збору підписів за відкликання 11 депутатів та звернулася до представників ВО "Батьківщина" і "Радикальної партії Олега Ляшка", за списками яких депутати пройшли до міськради.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook організаторів збору підписів за відкликання депутатів. 

"Криворізька ТВК провела засідання і проголосувала за постанови, якими узагальнила підсумки збору підписів на підтримку пропозиції про відкликання 11 депутатів. ТВК звернулася до вищих керівних органів ВО "Батьківщина" і "Радикальної партії Олега Ляшка", за списками яких ці депутати потрапили до міськради", - йдеться у повідомленні. 

Як відомо, у квітні у Кривому Розі розпочався збір підписів за відкликання одразу 11 депутатів міської ради.

Збір проводили жителі міста, їх підтримували представники політичних партій "Укроп", Самопоміч, Блок Петра Порошенка, Сила людей, БЮТ, Радикальна партія. 

За словами ініціаторів збору підписів, ці депутати ще на початку каденції були виключені зі своїх партій та фракцій "як такі, що не відстоюють їхні принципи та ідеали", а впродовж року після виборів голосували синхронно з "Опозиційним блоком". Пізніше ініціатори повідомили, що зібрали загалом 45 тисяч підписів і передали їх до ТВК.

3 травня, попри опломбовані двері, з приміщення ТВК, розташованого в будівлі міськради, яке добре охороняється, зникли аркуші з підписами виборців за відкликання депутатів міської ради. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Наприкінці травня ТВК зібралась на засідання, але тоді не змогла ухвалити рішення ні щодо відкликання 11 депутатів міськради, ні щодо припинення ініціативи щодо відкликання.

Українська правда 

Теми: Кривий Ріг
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