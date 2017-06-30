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НАБУ продовжить співпрацю із ФБР ще на два роки

П'ятниця, 30 червня 2017, 03:42

Національне антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США співпрацюватимуть впродовж наступних двох років.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Директор Бюро Артем Ситник та начальник відділу кримінального підрозділу ФБР Метью Мун 29 червня підписали Меморандум про взаєморозуміння між НАБУ та ФБР.

Таким чином органи двох країн співпрацюватимуть у розслідуваннях, які пов’язані з викриттям міжнародного відмивання коштів, хабарництвом та корупцією високопосадовців з України, а також поверненням активів міжнародними засобами.

"Цей Меморандум є продовженням співпраці, започаткованої торік, коли в червні 2016 року відомства домовились про допомогу один одному. Завдяки співпраці ФБР і НАБУ, співробітники Управління спецоперацій Бюро мали можливість пройти тренування навичок володіння зброєю в умовах фізичних та психічних навантажень, швидкості та влучності стрільби, тактичної підготовки, ідентифікації реальної цілі, визначення потенційної загрози, ухвалення грамотних тактичних рішень у стресових ситуаціях", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що  з лютого 2016 року у Національному антикорупційному бюро України постійно перебуває представник Федерального бюро розслідувань (США), який разом із детективами працює над виконанням міжнародних доручень та контролює їх проходження через компетентні органи США.

У рамках новоукладеного Меморандуму між НАБУ та ФБР сторони обмінюватимуться інформацією, проводитимуть навчання та реалізовуватимуть спільні напрацювання у сфері розслідування корупційних злочинів. 

Зокрема, в бюро повідомили, що 19 червня 2017 року детективами НАБУ за співпраці з ФБР затримано 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Йдеться про справу, до якої, за даними бюро, причетні депутати Верховної Ради Борислав Розенблат (БПП) і Максим Поляков (Народний фронт).

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУ
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