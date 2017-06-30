Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під час обшуку в міськраді Херсона вилучено понад 90 тисяч доларів

П'ятниця, 30 червня 2017, 04:44

Служба безпеки України проводить обшуки в міській раді Херсона.

Про це повідомив прес-центр відомства на своїй сторінці в Facebook, пише ZN.ua.

Відзначається, що співробітники СБУ спільно з прокуратурою та слідчими поліції проводять обшуки в рамках відкритих кримінальних проваджень за фактами скоєних чиновниками Херсонської міськради злочинів.

Посадові особи підозрюються в розкраданні бюджетних коштів на суму понад п'ять мільйонів гривень, які передбачалися на будівництво і реконструкцію об'єктів освітньої та культурної сфери Херсона.

Під час перевірки причетності чиновників до присвоєння коштів бюджету, правоохоронці провели черговий обшук в службовому приміщенні одного з керівників міськради в рамках розслідування злочинів, передбачених ст. 191, 364 і 366 ККУ.

Повідомляється, що в ході обшуку виявлено та вилучено понад 90 тисяч доларів, близько 10 тисяч євро і 364 тисячі гривень.

Слідчі встановлюють джерела отримання вилучених у чиновника коштів, враховуючи розмір його офіційних доходів і відомостей про майно, зазначених в декларації, повідомили в СБУ.

Вирішується питання про арешт зазначених грошових активів.

Теми: Херсонська областьСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Херсонська область
Депортація українців окупантами дісталася до Генічеського району 
Окупанти вдарили по Херсонщині: вбили пенсіонерку
Росіяни випустили 487 снарядів по Херсонщині, двоє людей загинули – ОВА
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: