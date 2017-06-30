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НАЗК детально перевірить 20 декларацій, зокрема Бобровника і трьох нардепів

П'ятниця, 30 червня 2017, 11:40

Національна агенція із запобігання корупції проведе повну перевірку декларацій 20 чиновників.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит керівника відділу протидії корупції Центру "Ейдос" Гліба Канєвського.

Згідно із рішенням від 22 червня, таку перевірку доручено провести заступнику голови НАЗК Руслану Радецькому.

У списку із 20 осіб є 3 народні депутати: Наталія Агафонова (БПП), Станіслав Березкін (Відродження), Дмитро Добродомов (позафракційний).

Водночас, НАЗК вирішило провести повну перевірку декларації першого заступника директора НАБУ Гізо Углави.    

Також перевірять декларації директора авіакомпанії "Украерорух" Віктора Шевчука і віце-президента ДП "Антонов".

У списку для перевірки також є суддя Солом’янського районного суду Києва Олександр Бобровник, прокурор Мукачівської місцевої прокуратури Андрій Заповітний, заступник прокурора Сумської області Сергій Маслюк, суддя господарського суду Рівненської області Вадим Торчинюк, перший заступник військового прокурора Центрального регіону України Петро Візнюк і керівник Київської місцевої прокуратури №2 Валерій Доценко.

 
 

Як відомо, 23 червня НАЗК повідомило, що проведе повну перевірку 20 декларацій чиновників.

Українська правда

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Теми: НАЗКдекларації
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