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В МЗС шукають найліпший спосіб обмежити в'їзд росіянам

П'ятниця, 30 червня 2017, 13:48

У Міністерстві закордонних справ України працюють над тим, як найкраще обмежити в'їзд до країни громадянам РФ.

Про це на прес-конференції у п'ятницю повідомив директор політичного департаменту МЗС Олексій Макеєв, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, одним з варіантів є дозвіл на перетин кордону лише за біометричним паспортом.

"Робота розпочалася, і МЗС, залучаючи експертів та громадянське суспільство, обговорює це не лише на державному, урядовому рівні. Це одна з опцій... Рішення з цього питання ще не було ухвалене, і у нас є багато інструментів, і кожен із них має право на майбутнє. Виходитимемо з тих реальних завдань, які ставляться перед МЗС і спецслужбами керівництвом держави", - сказав він.

Дипломат також розповів, що іншим варіантом може стати обмеження на в'їзд для певних категорій громадян РФ, які визначатимуть у процесі взаємодії зі спецслужбами, або ж ще як один варіант розглядається запровадження візового режиму.

За словами Макеєва, не виключено також запровадження абсолютної заборони на в'їзд в Україну з території РФ.

"Врешті-решт, може бути запроваджено абсолютну заборону, якщо буде з точки зору національної безпеки така необхідність", - резюмував дипломат.

Чиновник МЗС зазначив, що згідно з чинним законодавством зміна порядку в'їзду/виїзду осіб на територію країни входить до компетенції уряду.

"Сам порядок поїздок громадян регулюється міжурядовою угодою, відповідно це в повноваженнях уряду змінювати чинну на сьогодні угоду", - додав дипломат.

Як відомо, голова СБУ Василь Грицак виступає за те, щоб росіяни в’їжджали в Україну, використовуючи лише біометричні закордонні паспорти.

А секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за якнайшвидше введення візового режиму з Російською Федерацією.

Теми: МЗСРосіявізипаспорт
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