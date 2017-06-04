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Теракт в Лондоні: 6 загиблих, 3 нападників знищено

Неділя, 4 червня 2017, 06:44
Теракт в Лондоні: 6 загиблих, 3 нападників знищено
GABRIELE SCIOTTO

В результаті теракту в Лондоні загинуло 6 осіб, понад 30 осіб отримали поранення. Поліція знищила 3 нападників.

Про це повідомляє поліція Лондона.

Помічник комісара поліції Марк Роулі відтворив перебіг подій в Лондоні минулої ночі.

Так, о 22:08 (за місцевим часом) до поліції почали надходити повідомлення про наїзд на пішоходів на Лондонському мосту. Після наїзду, машина продовжила рух до району Боро-маркет. Там підозрювані вийшли з машини і почали нападати на перехожих з ножами. Озброєні поліцейські знищили 3 нападників у районі Боро-маркет протягом 9 хвилин після отримання виклику. На підозрюваних були надягнуті, предмети схожі на пояси смертників, але виявилось, що це муляжі.

На момент публікації заяви, в поліції вважають, що в результаті теракту загинуло 6 осіб і щонайменше 20 отримали поранення.

Водночас, як повідомляють медики, внаслідок інциденту госпіталізовано 30 осіб, ще кілька осіб отримали медичну допомогу на місці подій.

Як повідомлялося, в Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік в районі Боро-маркет сталися напади з ножем.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіятероризм
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