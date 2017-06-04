Адвокат: у екс-глави податкової Луганщини був серцевий напад

У екс-глави податкової служби Луганщини, екс-голови Луганської ОДА Олександра Антипова стався серцевий напад.

Про це заявив у суботу його адвокат Ігор Чудовський у Facebook.

Він розповів, що зустрівся з Антиповим у київському слідчому ізоляторі.

"Стан здоров'я в мене викликає тривогу, вночі був серцевий напад, в ІТТ приїжджала швидка медична допомога, оскільки кардіо лікарів в ІТТ немає!", - написав адвокат.

За його словами, захист готує апеляцію на рішення суду про арешт Антипова і звернення до омбудсмена.

Як повідомлялося, спочатку суд обрав Антипову запобіжний захід у вигляді застави в сумі 15 млн гривень і зобов'язав носити електронний браслет спостереження.

Антипов не вніс заставу у 15 млн грн, тож прокуратура звернулась до суду з клопотанням арештувати його.

Тоді Печерський суд Києва заарештував Антипова з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень.

24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на гелікоптерах до Києва. Серед них був і Антипов, у якого під час затримання вилучили 3,8 мільйона доларів готівкою.