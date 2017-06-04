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Виправданий екс-мер Стаханова: Прокуратура подасть апеляцію

Неділя, 4 червня 2017, 20:10

Прокуратура Харківської області подасть апеляцію на рішення суду, яким виправдано екс-мера Стаханова Юрія Борисова

Про це повідомила прес-секретар Харківської прокуратури Віта Дубовик. 

"Прокуратура вважає, що на стадії досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для обвинувального вироку. Прокуратура подасть апеляцію на рішення суду, яким виправдано Стаханова, щойно отримає  повне рішення суду", - зазначила вона. 

За словами речниці прокуратури, у четвер було оголошено лише резулятивну частину рішення суду. 

Як відомо, суд виправдав екс-мера Стаханова, заарештованого у 2014 році за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. 

Правоохоронці встановили, що мер Стаханова співпрацював з представниками колишньої влади та деякими діючими депутатами від "Партії регіонів".

За їхньої підтримки Борисов організував і забезпечив проведення в Стаханові незаконного референдуму 11 травня щодо відокремлення Луганської області від України.

Зазначалося, що Борисов співпрацює зі слідством з питань організації проведення та фінансування референдуму щодо створення "Луганської народної республіки".

Українська правда 

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Теми: прокуратурасепаратизм
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