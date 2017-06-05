Гройсман розповів, хто програє від реформи охорони здоров'я

Глава уряду Володимир Гройсман заявив, що від ухвалення законів, необхідних для реформи охорони здоров'я, програє "фармацевтична та аптечна мафія", хабарники у медзакладах та фармацевтичні лобісти.

Про це Гройсман заявив 5 червня, зазначивши, що на поточному тижні у Верховній Раді має відбутися "важливе голосування".

"Сподіваюсь, воно (голосування щодо розгляду базових законів для реформи охорони здоров'я) буде результативним.... Просто і зрозуміло про те, хто і чому проти цієї реформи, і чому звичайні люди та лікарі виграють від її проведення", - додав прем'єр та опублікував інфографіку з "поясненням", кому вигідна і не вигідна медична реформа.