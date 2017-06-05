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Бойовики обстріляли сили АТО та прикордонників біля Павлополя

Понеділок, 5 червня 2017, 21:42

Ввечері 5 червня бойовики обстріляли позиції ЗСУ та прикордонників в районі н.п.Павлопіль, внаслідок обстрілу частково пошкоджено будівлю відділу прикордонної служби.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян. 

Згідно з повідомленням, артилерійський обстріл розпочався близько 18:20, а завершився після 19:30. 

"Мінімум один снаряд не розірвався. Втрат серед особового складу прикордонного підрозділу немає. Підрозділи та резерви загону приведені в бойову готовність", - зазначив Слободян. 

 
 
 
фото з facebook о. слободяна

Українська правда 

Теми: ДонбасАТОМінські угоди
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