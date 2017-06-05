Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Теракт у Лондоні: поліція оголосила імена двох нападників

Понеділок, 5 червня 2017, 23:29

Поліція Великобританії оприлюднила імена двох застрелених нападників, які скоїли теракт на Лондонському мосту в ніч на 4 червня.

За інформацією слідчих, нападниками були 27-річний британець пакистанського походження Хурам Шазад Батт та 30-річний Рашид Редуан, пише DW

Обидва нападники мешкали в районі Баркінг у східній частині Лондона.

 

Батт перебував у полі зору британських спецслужб та поліції, передає Reuters. Втім інформації про те, що він планував теракт, не надходило.

Редуан вказував про себе, що він - мароккансько-лівійського походження, а також використовував прізвище Ельхдар, пише AFP. 

У поліції заявили, що наразі не відомо, чи мали нападники ще якихось спільників. 

Про ідентифікацію нападників поліція заявляла й раніше, але в інтересах слідства їхні імена не називалися. Особа третього нападника наразі не розголошується.

Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано. 

Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб

За словами глави МВС Британії, виконавці теракту були радикальними ісламістами.

За даними МОЗ Великобританії, внаслідок нападу у Лондоні щонайменше 21 потерпілий перебуває у критичному стані, загалом стаціонарного медичного лікування потребують 36 осіб.

Теми: Велика Британіятеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Велика Британія
Британія сподіваються, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
ЗМІ: Син конструктора російських бойових дронів працює в ООН, а дружина – живе у Британії
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: