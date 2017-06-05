Теракт у Лондоні: поліція оголосила імена двох нападників

Поліція Великобританії оприлюднила імена двох застрелених нападників, які скоїли теракт на Лондонському мосту в ніч на 4 червня.

За інформацією слідчих, нападниками були 27-річний британець пакистанського походження Хурам Шазад Батт та 30-річний Рашид Редуан, пише DW.

Обидва нападники мешкали в районі Баркінг у східній частині Лондона.

Батт перебував у полі зору британських спецслужб та поліції, передає Reuters. Втім інформації про те, що він планував теракт, не надходило.

Редуан вказував про себе, що він - мароккансько-лівійського походження, а також використовував прізвище Ельхдар, пише AFP.

У поліції заявили, що наразі не відомо, чи мали нападники ще якихось спільників.

Про ідентифікацію нападників поліція заявляла й раніше, але в інтересах слідства їхні імена не називалися. Особа третього нападника наразі не розголошується.

Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано.

Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб.

За словами глави МВС Британії, виконавці теракту були радикальними ісламістами.

За даними МОЗ Великобританії, внаслідок нападу у Лондоні щонайменше 21 потерпілий перебуває у критичному стані, загалом стаціонарного медичного лікування потребують 36 осіб.