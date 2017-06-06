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В Україні менше б'ють журналістів, але погіршився доступ до інформації - ІМІ

Вівторок, 6 червня 2017, 14:15

Інститут масової інформації за п’ять місяців цього року зафіксував 102 порушення свободи слова. За цей же період у 2016 році таких порушень було 108.

Про це йдеться у щомісячному моніторингу ІМІ "Барометр свободи слова".

У 2017 році найбільше порушень свободи слова зафіксували у категорії "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" - 32 випадки, що на 6 менше, ніж за аналогічний період минулого року.

В той же час, у моніторингу йдеться про зменшення фізичної агресії стосовно журналістів - за цей рік 6 випадків побиття та нападу на журналістів. За такий же період минулого року таких випадків було втричі більше - 18.

Також у 2017 році збільшилися порушення у категорії "доступ до публічної інформації". Так, за п’ять місяців цього року експерти зафіксували 16 таких порушень, за аналогічний період минулого року - 7.

Цього року також почастішали випадки пошкодження майна журналістів - з початку року ІМІ зафіксував 8 таких випадків, а за цей же період 2016 був лише один подібний випадок на початку року.

Найбільше порушень зафіксували у Київській (24), Полтавській (10) та Миколаївській (8) областях. При чому Полтавщина у рейтинг "антилідерів" свободи слова потрапила вперше - лише за другу половину травня там зафіксували шість випадків порушень прав журналістів.

 

Найчастіше порушниками прав журналістів були приватні особи (59 випадків), місцева влада (14 випадків), правоохоронці з силовиками (7 випадків), судова влада (5 випадків).

Окрім цього, ІМІ стверджує про збільшення політичного тиску на журналістів - за п’ять місяців 2017 року експерти зафіксували три такі випадки. Таку ж кількість відповідних порушень зафіксували за весь минулий рік.

Цього року випадки політичного тиску пов’язані з введенням електронного декларування для представників антикорупційних громадських організацій та їхніх контрагентів (що також стосується бюро журналістських розслідувань), тиск на члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії з боку Радикальної партії Олега Ляшка та випадок, пов’язаний з місцевою владою на Кіровоградщині.

Детальніше ознайомитись з моніторингом можна за цим посиланням.

Теми: медіа
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