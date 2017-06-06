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Ростов-на-Дону відмовляється пускати "Генерала Ватутіна"

Вівторок, 6 червня 2017, 15:30
Ростов-на-Дону відмовляється пускати Генерала Ватутіна

Керівництво порту в Ростові-на-Дону не має намірів пускати теплохід класу річка-море "Генерал Ватутін".

Про це заявив начальник служби експлуатації Ростовського порту Віталій Вірабян, передає РБК.

"У мене вантажний порт, я не пущу його сюди. Тут [в Ростові-на-Дону] чотири порти - всі вантажні", - сказав Вірабян.

У свою чергу Державна прикордонна служба України вважає законною зміну курсу теплохода "Генерал Ватутін" у Ростові-на-Дону (Росія) замість Одеси, передають Українські новини.

Про це повідомив начальник сектора з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Андрій Белобородченко.

"За наявною інформацією, усе зроблено в рамках законодавства", - сказав він.

Белобородченко додав, що теплохід пройшов через Ізмаїл (Одеська область) у порт Джурджулешти (Молдова), де змінив прапор і направився за заздалегідь заявленим курсом.

Як відомо, лайнер "Генерал Ватутін" прямує в Росію, оскільки компанія-судновласник продала його.

Теми: кораблі
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