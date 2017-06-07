Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Генерал Ватутін" пройшов прикордонний контроль в РФ

Середа, 7 червня 2017, 00:53

Український теплохід "Генерал Ватутін" пройшов прикордонний контроль в Росії.

Про це повідомив прес-секретар Росморречфлота Олексій Кравченко, передає ТАСС.

За його словами, в середу в другій половині дня очікується прибуття теплохода в порт Ростова-на-Дону.

"Місце швартування буде визначено додатково", - сказав Кравченко.

Він уточнив, що теплохід був проданий російській компанії.

Раніше повідомлялося, що керівництво порту в Ростові-на-Дону не має наміру пускати теплохід класу річка-море "Генерал Ватутін".

Напередодні українські ЗМІ повідомили, що теплохід повинен був везти туристів в Одесу, але замість цього з невідомих причин відправився в сторону кримського півострова.

Теми: Росіякораблі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Росія
Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна – Держдеп
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
У Росії міністр охорони здоров’я закликав жінок "народжувати, а не займатися кар'єрою" – ЗМІ
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: