"Генерал Ватутін" пройшов прикордонний контроль в РФ

Український теплохід "Генерал Ватутін" пройшов прикордонний контроль в Росії.

Про це повідомив прес-секретар Росморречфлота Олексій Кравченко, передає ТАСС.

За його словами, в середу в другій половині дня очікується прибуття теплохода в порт Ростова-на-Дону.

"Місце швартування буде визначено додатково", - сказав Кравченко.

Він уточнив, що теплохід був проданий російській компанії.

Раніше повідомлялося, що керівництво порту в Ростові-на-Дону не має наміру пускати теплохід класу річка-море "Генерал Ватутін".

Напередодні українські ЗМІ повідомили, що теплохід повинен був везти туристів в Одесу, але замість цього з невідомих причин відправився в сторону кримського півострова.