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У Росії хочуть повернути імперський гімн "Боже, Царя храни!"

Середа, 7 червня 2017, 15:22

До Державної думи РФ внесли законопроект про повернення гімну часів Російської Імперії "Боже, Царя храни!"

Про це пише російське видання "Медуза".

За його даними, з такою ініціативою виступила група депутатів від ЛДПР Володимира Жириновського.

"Не дивлячись на те, що сучасний гімн глибоко поважає багато росіян, саме імперський гімн являє собою гордість за славні перемоги і символізує велику країну з великою історією", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Ствердження "Боже, царя храни" в якості нового державного гімну, вважають автори законопроекту, "дозволить досягти історичної спадкоємності, шанувати і пам'ятати більш ніж тисячолітню історію Росії, що включає в себе і монархічний, і радянський періоди".

Теми: РосіяДерждума
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