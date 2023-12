Росіяни заплатять. Як Україна забирає активи поплічників Путіна 

24 травня 2022 року в Україні запровадили механізм конфіскації приватних активів росіян та їхніх пособників. Україна стала першою країною у світі, яка почала реалізовувати такий механізм на практиці.

Про особливості його функціонування ми розповідали в липні минулого року. Санкційний механізм був потрібний для того, щоб показати світу дієвість такої процедури, а також прискорити процес конфіскації російських активів міжнародними партнерами України. Адже в прийдешньому саме завдяки таким активам держава зможе компенсувати частину збитків, які завдала Росія.

Відновлювати Україну потрібно буде як коштом суверенних активів Російської Федерації, так і приватних активів російських олігархів та пособників війни.

Ці збитки вже оцінюються в сотні мільярдів доларів. І в найближчому майбутньому вони, на жаль, лише зростатимуть.

Джерела: дані Офісу президента, дані Київської школи економіки, дані Світового банку

Для пошуку підсанкційних активів у березні 2022 року урядовці США, Канади, Австралії, Японії, Франції, Італії, Німеччини, Великої Британії та ЄС створили Task Force (оперативну групу). Вона займається пошуком, арештом, та (у відповідних випадках) конфіскацією активів фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції.

За рік своєї роботи група відзвітувала, що заморозила активів росіян на понад 58 мільярдів доларів.

Активи також зупиняють на рівні кожної окремої країни. Зокрема, на початку травня 2023 року прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо повідомив, що його країна наразі заблокувала близько 180 мільярдів євро таких російських активів. А Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії у грудні повідомляв про 7,2 мільярда євро та 15 об'єктів нерухомості.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вересні минулого року говорив, що "заморожені російські активи у світі складають від 300 до 500 мільярдів доларів".

Видання "Politico" посилається на внутрішні документи Єврокомісії, в яких нібито йдеться, що "близько двох третин із 300 мільярдів доларів резервів російського центрального банку, заблокованих у країнах G7, ЄС і Австралії, зберігаються в блоці (країнах ЄС – УП), включаючи 191 мільярд євро в Бельгії та 21 мільярд євро в іншій неназваній країні ЄС".

Проте за рік майже всі ці активи так і залишаються у стадії "заморозки". Винятком є хіба що конфіскація американських активів росіянина Костянтина Малофєєва на 5,4 мільйона доларів, хоча тут ідеться про конфіскацію за ухилення від санкцій зразка 2014 року.

Також у грудні минулого року МЗС Канади повідомило про початок першого процесу арешту та конфіскації активів на 26 мільйонів доларів у компанії олігарха Романа Абрамовича. Однак про кінцеве судове рішення у цій справі поки не повідомлялося.

Нижче розберемося з тим, що ж вдалося Україні за майже рік існування власного санкційного механізму. Нагадаємо, що він передбачає декілька кроків.

З 24 травня 2022 року Мін'юст подав 19 позовів, які стосувалися 2 юридичних осіб і 21 фізичної особи. Серед них п'ять олігархів, вісім депутатів, три ректори, один колишній президент і один нинішній колаборант. 14 позовів задоволено повністю та 5 частково.

Російські олігархи

Володимир Євтушенков

Першопрохідцем санкційного механізму став російський олігарх і "король" оборонки РФ Володимир Євтушенков. Він є власником "РТІ Системи", яка постачає обладнання Міноборони РФ. Справа слухалася в закритому режимі.

РНБО заблокувала активи Євтушенкова 26 травня. Мін'юст подав позов 24 серпня. ВАКС ухвалив рішення 1 вересня. Апеляції не було.

Що конфіскували: 17 об'єктів нерухомості загальною площею майже 100 тисяч кв. м, а також частки в п'яти українських компаніях.

Міхаіл Шелков

Російський мільярдер Міхаіл Шелков посідає 59-те місце у списку російського "Forbes". Його статки оцінюють у 1,5 мільярда доларів.

Він володіє російською компанією "ВСМПО-Ависма" – чи не найбільшого у світі виробника титану. Найцінніший український актив олігарха, Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, постачав через австрійську компанію "Osttor" титановмісну продукцію в Росію, зокрема компаніям з оборонно-промислового комплексу РФ. До того ж він намагався через фіктивну угоду вивести активи з-під дії санкцій та переоформити їх на підставну особу.

РНБО заблокувала активи Шелкова 19 жовтня 2022-го. Мін'юст подав позов 21 грудня того ж року. ВАКС ухвалив рішення 23 січня. Апеляція переглянула це рішення 3 лютого.

Що конфіскували: спершу суд задовольнив позов лише частково та конфіскував квартиру на 175,5 кв. м та паркомісце в Одесі, нерухомість у Нікополі, Lexus, чотири Mitsubishi Pajero, грошові кошти в трьох банках, 100% частки у статутному капіталі "ВСМПО Титан Україна", трактор "Білорусь" та причіп.

Згодом апеляція додала 14,4 мільйона гривень на рахунках у колишньому Сбєрбанку, низку об'єктів рухомого та нерухомого майна, 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Тай-Мінералс", ТОВ "ІНВЕСТАГРО" та ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" з усім його майном. Зокрема, джерела видання NADRA.INFO повідомляли, що на складах комбінату зберігається 7 тисяч тонн продукції, від продажу якої можна отримати до 5 мільйонів доларів.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска – ще один російський мільярдер, який ближче познайомився з українським санкційним механізмом. Статки Дерипаски оцінюють у 1,7 мільярда доларів. Він перебуває під санкціями багатьох західних країн, зокрема у 2018 році на нього наклали санкції в США.

Автомайдан та Центр Протидії Корупції ще у грудні закликали Мін'юст подати позов про конфіскацію українських активів Дерипаски та пов'язаної із ним компанії "Русал". У зверненні містився детальний опис активів, які ми ідентифікували, а також інформація про потенційні підстави для їх конфіскації.

На основі зібраних даних Мін'юст подав позов до ВАКС. Ось як він виглядав з додатками та копіями для всіх учасників справи

РНБО заблокувала активи Дерипаски 12 жовтня. Мін'юст подав позов 13 січня 2023-го. ВАКС ухвалив рішення 16 лютого. Розгляд апеляції станом на квітень тривав.

Що конфіскували: 32,2 мільйона гривень на рахунку Держказначейства, а також частки у тринадцяти підприємствах, зокрема "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Гуардон Україна", ТОВ "Компанія "Алюміній України", Глухівський кар'єр кварцитів, Жежелівський та Хустський кар'єри.

Йдеться не тільки про корпоративні права, а й сотні одиниць рухомого та нерухомого майна власності підприємств (всього 298 позицій). Зокрема, у Миколаївського глиноземного заводу конфіскували десятки транспортних засобів, спецтехніку, земельні ділянки, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи та цілий комплекс морського порту. Загальна вартість активів лише цього товариства може перевищувати 1 мільярд гривень.

Апеляція ВАКС нещодавно розпочала розгляд скарг на рішення першої інстанції. Представники Хустського і Жежелівського кар'єрів стверджують, що група українських бізнесменів викупила кар'єри ще у 2021 році в австрійського концерну Strabag SE (27,8 % акцій якої належали Дерипасці).

Ця угода виглядає щонайменше сумнівною в частині купівлі частки російського олігарха, адже на той час він уже був під українськими та американськими санкціями.

Наступне засідання призначене на травень.

Євгеній Гінер

Наступним олігархом є президент футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер.

Підставою для стягнення майна стало те, що Гінер має відношення до російського Конструкторського бюро імені Кошкіна. Останнє виготовляє продукцію військового та подвійного призначення (вибухові речовини та боєприпаси), що використовуються збройними силами РФ.

РНБО заблокувала активи Гінера 19 жовтня. Мін'юст подав позов 20 лютого. ВАКС ухвалив рішення 27 лютого. Апеляція залишила його чинним 13 березня.

Гінер через адвоката спробував скасувати рішення з посиланням на те, що він подав позов до Верховного Суду і намагається оскаржити накладення на нього санкції РНБО. Однак апеляція ВАКС такі доводи не підтримала і залишила рішення без змін.

Що конфіскували: 88,89% акцій Першого інвестиційного банку (відомого також як PINbank). Цей банк є відносно невеликим і на початок 2023 року в списку із 67 українських банків посідав лише 57 місце за вкладами населення і 58 за вкладами бізнесу. За минулий рік його чисті активи скоротилися на 66% і становили 1,1 мільярда гривень.

До речі, олігарх має всі шанси повторно насолодитися українським санкційним механізмом. За даними ЗМІ, Євгеній Гінер спільно з депутатом Держдуми Олександром Бабаковим і олігархом Михайлом Воєводіним через підставних осіб є співвласником компанії "VS Energy", яка в Україні володіє низкою обленерго і мережею готелів.

Аркадій Ротенберг

Останнім на сьогодні російським олігархом, у якого конфіскували активи, став близький соратник Путіна Аркадій Ротенберг.

Серед іншого він відомий тим, що відповідав за будівництво так званого Кримського мосту та проводив реконструкцію дитячого табору "Артек" у Криму. Також свого часу на нього зареєстрували "палац Путіна" у російському Геленджику.

Окрім Аркадія Ротенберга, відповідачами у справі були його син Ігор, а також партнери по бізнесу та мільярдери Олександр Скоробогатько та Олександр Пономаренко.

Ігор Ротенберг ще донедавна володів двома патронними заводами, які постачали свою продукцію армії РФ. А разом зі Скоробагатьком та Пономаренком він володіє аеропортом "Шереметьєво", який використовується російськими військовими.

РНБО заблокувала активи Ротенбергів, Скоробагатька та Пономаренка 19 жовтня. Мін'юст подав позов 3 березня. ВАКС ухвалив рішення 20 березня. Апеляцію сторони не подавали, хоча спроба скасувати конфіскацію була.

Компанія Jupiter Nine Trust Company Ltd стверджувала, що 66% торговельно-розважальний центр "Ocean Plaza" належить не Ротенбергу і пов'язаним із ним особам, а Jupiter Nine Trust через офшор на Кайманових островах Kayamanu Trust.

Однак у відкритті апеляційного провадження було відмовлено через те, що за законом скаргу на рішення щодо санкцій можуть подавати виключно сторони процесу (позивач та відповідач).

Що конфіскували: 66,65% частки статутного капіталу товариства "Інвестиційний союз "Либідь", на яке записаний один із найбільших столичних ТРЦ "Ocean Plaza", а також 100% ТОВ "Авангард-Віларті". Інвестиційний радник Фонду держмайна Олександр Носаченко заявляв, що продавати ТРЦ менше ніж за 160 мільйонів доларів ніхто не буде.

Депутати Держдуми

Окрім російських олігархів, Мін'юст подавав позови проти депутатів російської Держдуми. Переважно йшлося про кримську нерухомість цих осіб, якою вони володіли до 2014 року і яку вдалося знайти в українському реєстрі власності.

Роман Лябіхов

Першопрохідцем став комуніст Роман Лябіхов, який голосував за визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".

До обрання до російського парламенту в 2020 році він був великим девелопером у Москві, а у 2022 році російські ЗМІ називали його найбагатшим депутатом із Ярославської області.

РНБО заблокувала активи Лябіхова 7 вересня. Мін'юст подав позов 22 листопада. ВАКС ухвалив рішення 12 січня. Апеляцію не подавали.

Що конфіскували: апартаменти на набережній Ялти площею 76,4 кв. м та паркомісце.

Цікаво, що Німеччина також конфіскувала в Лябіхова та його дружини 3 квартири в Мюнхені за те, що вони здавали їх в оренду, перебуваючи під санкціями. Це перший у Німеччині випадок, коли через санкції не лише "заморозили" активи, а фізично конфіскували їх.

Борис Пайкін

Ще один депутат Держдуми, який дізнався, що таке українська конфіскація. Він підтримав війну проти України, голосував за "приєднання" до РФ так званих "ДНР", "ЛНР", а також частини Запорізької та Херсонської областей, а на своєму власному сайті називав ці події "поистине судьбоносным решением для жителей этих территорий, которые видят в России свой родной дом, защитницу жизни, страну, где они хотят растить своих детей".

РНБО заблокувала активи Пайкіна 7 вересня. Мін'юст подав позов 12 грудня. ВАКС ухвалив рішення 12 січня. Апеляцію не подавали.

Що конфіскували: котедж в селищі міського типу Санаторне неподалік Ялти, площею 523,7 кв. м.

Сергій Колбін

Сергій Колбін – колишній командир Севастопольського "Беркута". Після анексії Криму його призначили заступником начальника Росгвардії в Криму, а згодом він став так званим "сенатором" Російської Федерації від Севастополя.

У 2022 році Колбін відкрито підтримував незаконні референдуми, метою яких була анексія українських територій. Мабуть, найкраще ексберкутівця характеризує його цитата з інтерв'ю одному з пропагандистських ЗМІ: "Что такое русский мир? Русский мир – это правда… и любовь".

РНБО заблокувала активи Колбіна 7 вересня. Мін'юст подав позов 22 грудня. ВАКС ухвалив рішення 30 січня. Апеляцію не подавали.

Що конфіскували: квартиру в Севастополі площею 63,7 кв. м, автомобіль SSANG YONG KYRON та причіп.

Ольга Ковітіді

Наступною стала ексрегіоналка, колаборантка і "сенаторка" РФ Ольга Ковітіді. Після анексії Криму вона перейшла на бік Росії. В березні 2014 року окупаційна влада незаконно призначила її членом ради федерації РФ від Криму.

Вона голосувала за приєднання тимчасово окупованих українських територій до складу Росії та закликала до проведення так званих "референдумів": "Необходимо срочно проводить референдумы о присоединении к России не только в Луганской и Донецкой народных республиках, но и на всех освобожденных территориях".

РНБО заблокувала активи Ковітіді 7 вересня. Мін'юст подав позов 23 січня. ВАКС ухвалив рішення 30 січня. Апеляцію не подавали.

Що конфіскували: квартиру в Сімферополі на 32,8 кв. м, будинок в Алушті на 133,2 кв. м, ще один будинок на території санаторію "Морський берег" в Алушті, два нежитлові приміщення у Сімферополі та дві квартири у Севастополі на 271,5 кв. м та 92,4 кв. м.

Костянтин Бахарєв

У 2012 році він був членом Партії регіонів, висувався в народні депутати України. Після анексії Криму став членом "Единой России".

У березні 2014 року Бахарєва було призначено заступником голови так званої "Держради" окупованого Криму, а в серпні того ж року – першим заступником голови цього "органу".

У 2022 році Бахарєв активно допомагав окуповувати українську територію шляхом проведення фіктивних референдумів. А ще заперечував право України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Він заявляв, що "список освобожденных территорий со временем будет только расширяться".

РНБО заблокувала активи Бахарєва 7 вересня. Мін'юст подав позов 16 січня. ВАКС ухвалив рішення 31 січня. Апеляцію не подавали.

Що конфіскували: гараж, дві квартири у Сімферополі на 172,7 кв. м та 34,8 кв. м та автомобілі BMW Х5 і BMW 745 LI.

Анатолій Аксаков

Ще один депутат Держдуми, цього разу представник партії "Справедливая Россия".

Аксаков очолює комітет з фінансового ринку й "убежден, что большинство жителей Украины хотели бы воссоединиться с Россией и жить в одном союзе, в одной стране, в одном братстве – строить счастливую, радостную жизнь без давления и обмана извне".

Україну він називає "самой нищей территорией бывшего СССР" та "самой слаборазвитой страной Европы", висловлюючи впевненість, що за життя у складі РФ проголосували б навіть жителі західних областей України.

РНБО заблокувала активи Аксакова 7 вересня. Мін'юст подав позов 30 січня. ВАКС ухвалив рішення 6 лютого. Апеляцію не подавали.

Що конфіскували: житловий будинок у селі Віліне Бахчисарайського району площею 56,4 кв. м.

Олексій Черняк

Вже колишній депутат Держдуми РФ від "Единой России" підтримував незаконні рішення про приєднання тимчасово окупованих українських територій до складу РФ.

Крім того, на власній сторінці в російській соціальній мережі "Вконтакте" він часто публікував дописи на підтримку РФ, казав, що "спеціальна воєнна операція" нібито є "миротворчою", її метою є "припинення геноциду", а війська РФ воюють з "українськими неонацистами".

РНБО заблокувала активи Аксакова 7 вересня. Мін'юст подав позов 16 лютого. ВАКС ухвалив рішення 27 лютого. Апеляцію не подавали.

Що конфіскували: дві трикімнатні квартири в Сімферополі на 72,9 кв. м та 97,9 кв. м, а також Chrysler Jeep Wrangler.

При цьому суд відмовив у конфіскації двокімнатної квартири дружини Черняка на 40,4 кв. м у Сімферополі, яку вона набула за договором дарування, та автомобіля INFINITI FX35, який записаний на ім'я сестри Черняка.

Леонід Бабашов

Ще один колаборант і депутат Держдуми РФ після невизнаних світом виборів на півострові. З 2014 по 2021 він був депутатом у Криму, а підконтрольна його сім'ї компанія отримала понад 12 мільйонів доларів на ремонтах доріг у різних районах анексованого півострова.

У соцмережах він висловлював підтримку визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", звітував про свою участь у підготовці незаконних референдумів та купівлю бронежилетів, продуктів і медикаментів військам РФ. А ще Бабашов має радісне фото з пропагандистом Соловйовим.

РНБО заблокувала активи Бабашова 7 вересня. Мін'юст подав позов 8 березня. ВАКС ухвалив рішення 24 березня. Апеляцію не подавали.

Що конфіскували: половину земельної ділянки в Севастополі, двоповерховий будинок та нежитлову будівлю у селі Петрівка в Криму, аптеку та офісні приміщення на автозаправочній станції в смт Красногвардійське, половину нежитлової будівлі та 2/100 частки ще однієї нежитлової будівлі смт Красногвардійське, автомобіль Volkswagen Transporter, 100% частки статутного капіталу ПП "Блік" та 50% частки статутного капіталу ПП "Сова - КБ".

Ректори університетів

Андрій Фалалєєв

Ректор Кримського університету імені В.І.Вернадського. Фалалєєв був одним із підписантів звернення російського союзу ректорів, в якому висловлювалася підтримка Путіна і російської агресії.

У 2014 році він активно потурав так званій "кримській весні", а згодом добровільно увійшов до комісії зі всеросійського перепису населення в Криму.

На офіційних сторінках його університету неодноразово закликали студентів і викладачів підтримувати злочинні дії РФ, а також піарили кремлівський проєкт "волонтёры победы".

РНБО застосувала санкції до Фалалєєва 9 червня. Мін'юст подав позов 24 листопада. ВАКС ухвалив рішення 5 грудня. Апеляції не було.

Що конфіскували: квартиру в Севастополі площею 74 кв. м, яка перебувала в іпотеці державного "Укргазбанку".

Олег Полухін

Ректор Бєлгородського університету Полухін теж є одним із підписантів звернення російського союзу ректорів до Путіна із підтримкою збройної агресії. Також він входить до партії "Единая Россия".

Університет Полухіна на своїх інформаційних платформах систематично публікує матеріали про підтримку військових РФ із хештегами "#ОниМоиГерои" та "#ОнМойГерой".

Крім того, за ініціативи Полухіна в ботанічному саду Бєлгородського університету висаджено алею горобин на знак пам'яті про російських військових, які загинули під час так званої "специальной военной операции по защите Донбасса".

РНБО застосувала санкції до Полухіна 9 червня. Мін'юст подав позов 29 листопада. ВАКС ухвалив рішення 7 грудня. Апеляції не було.

Що конфіскували: квартиру на 324,5 кв. м у Євпаторії та 25% ТОВ "СТАВ-2003":

Анатолій Торкунов

Ректор МГІМО теж підтримав звернення союзу ректорів РФ про підтримку війни проти України.

Торкунов дуже цікавий персонаж: має безліч державних нагород РФ, зі студентських років дружить із керівником МЗС Росії Лавровим, тричі був довіреною особою Путіна під час президентських виборів. Він також багато років очолював Раду директорів головного рупора російської пропаганди – "Первого канала".

У 2022 році Торкунов став редактором та одним зі співавторів підручника "Історія Росії 6 клас", в якому історичну назву "Київська Русь" повністю замінив на "Русь" з метою привласнення історії України.

РНБО застосувала санкції до Торкунова 9 червня. Мін'юст подав позов 22 листопада. ВАКС ухвалив рішення 12 грудня. Апеляції не було.

Що конфіскували: квартиру в Ялті площею 114,5 кв. м та нежитлове приміщення на цокольному поверсі, площею 19,1 кв. м.

Інші

Віктор Янукович

Експрезидент-утікач є одним із головних винуватців нинішньої війни. Останні роки Янукович мовчав і майже не робив політичних заяв. Активізувався ж він одразу після початку масштабного вторгнення РФ в Україну.

В перший же день у прокремлівських телеграм-каналах почали з'являтися припущення, що Росія хоче використати його в нинішній війні. Тоді, коли українська делегація їздила в Білорусь на переговори щодо припинення російського вторгнення, Януковича теж привозили у Мінськ.

За даними розвідки, росіяни планували повернути його в Україну і представити як "легітимного президента".

На початку березня у російському держагентстві "РИА новости" опублікували звернення Януковича до Володимира Зеленського із закликом "за будь‑яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди".

У травні та липні 2022 року прессекретар Януковича-молодшого розмістив у інтернеті листи Віктора Януковича до українського народу.

Проведена експертиза згодом підтвердила, що у цих листах містилися ознаки "публічних дій, спрямованих на виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України".

РНБО застосувала санкції до Януковича 12 жовтня. Мін'юст подав позов 16 листопада. ВАКС ухвалив рішення 12 грудня. Апеляція переглянула його 4 січня.

Що конфіскували: суд першої інстанції задовольнив позов частково та конфіскував Межигір'я, готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі, два машиномісця у підземному паркінгу, квартиру на Оболонській набережній площею 239,4 кв.м, моторний човен марки "Бриг", 100% у ТОВ "Танталіт" та "Дім Лісника".

Також були конфісковані понад 31 мільйон гривень та 84,9 тисячі доларів з банківських рахунків і 537 історико-культурних та матеріальних цінностей (картини, скульптури, старовинні книги, антикварні меблі та навіть мощовик з мощами Святого Віктора).

Загальна вартість цінностей складає понад 18,7 мільйона євро.

Згодом апеляція додатково конфіскувала: дві земельні ділянки та три будинки в Донецьку площею 1489,8 кв.м, 840 кв.м та 1077,3 кв.м, ще одну господарсько-побутову будівлю у Донецьку, два корпуси "Сон у моря" і ще п'ять літніх будиночків у Ялті з тенісним кортом та альтанкою, а також Toyota Land Cruiser 100.

При цьому суд відмовився конфісковувати квартиру на Оболонській набережній площею 148,5 кв.м, яка записана на співмешканку Януковича Людмилу Полєжай та її доньку.

У 2019 році Януковича вже засудили до 13 років ув'язнення заочно за держзраду і пособництво у плануванні, підготовці, розв'язуванні й веденні агресивної війни. Проте конфіскувати його майно тоді не змогли, оскільки на момент вчинення злочину санкція по цій статті не передбачала конфіскації.

Московська біржа

Ви здивуєтеся, але московська біржа (ПАТ "ММВБ-РТС") на 9-му році війни досі була акціонером українського товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", яке здійснює розрахунки за державними облігаціями. І це при тому, що серед акціонерів мосбіржі є Сбєрбанк і Центробанк РФ.

Підставою для конфіскації стали інвестиції мосбіржі в облігації РФ та сплата податків у бюджет країни-агресора. У 2021 рік московська біржа вклалася у державні облігації РФ на понад 109 мільярдів рублів. Також вона очевидно платила значні податки в бюджет країни-агресора, зокрема, у 2022 році звітувала про заробіток розміром 36,3 мільярда рублів.

РНБО застосувала санкції до Московської біржі 19 лютого. Мін'юст подав позов 12 квітня. ВАКС ухвалив рішення 19 квітня. Апеляції не було.

Що конфіскували: 2978 акцій "Розрахункового центру" вартістю 2,9 мільйона гривень (1,44% від усіх акцій компанії).

Володимир Сальдо

За допомогою санкційного механізму втратив свої активи Володимир Сальдо, якого росіяни призначили керувати тимчасово окупованою Херсонщиною.

Підставою для позову стала колабораційна діяльність Сальдо, його безпосередня участь у незаконній анексії українських територій та виправдовування злочинної агресії російських військ.

РНБО застосувала санкції до Сальдо 19 жовтня. Мін'юст подав позов 13 квітня. ВАКС ухвалив рішення 09 травня. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Що конфіскували: п'ять земельних ділянок, готель та триповерхову будівлю у Херсоні, апартаменти на 304,2 кв.м у Ялті, квартиру на 135,1 кв.м. та два паркомісця у передмісті Ялти, будинок на 226,7 кв.м. та квартиру на 36,8 кв.м. у Херсоні, квартиру на 128,5 кв.м. в Одесі та автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску.

Також суд стягнув у дохід держави частки у двох товариствах, які номінально були записані на ексдружину Сальдо: 99,86% ПрАТ "Каштан" (розробляє кар'єр на Житомирщині, спеціалізується на видобуванні каменю) та 30% ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія зі статутним капіталом в 7 мільйонів гривень).

Водночас суд не став конфісковувати майно, яке записано на доньку Ірину – 55% ТОВ "БЕБКО-АВТО" (мережа автосалонів та СТО, яка є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo в Херсоні) та 40% ТОВ "КОНКО" (херсонська компанія, що займається організацією відпочинку та розваг).

***

З моменту запровадження конфіскаційного механізму РНБО ухвалила 32 рішення щодо санкцій і заблокувала активи 4260 фізичних осіб та 2613 юридичних осіб.

Більшість із цих осіб не мають активів на території України, тож і конфісковувати у них за українським санкційним механізмом немає чого. Інші ж види санкцій (заборона торгових операцій, анулювання ліцензій, заборона участі в приватизації тощо) накладали для того, щоб не дати їм можливість проводити будь-яку підривну діяльність на території України. Також українські санкції мали б стимулювати міжнародних партнерів дзеркалити списки підсанкційних осіб у своїх юрисдикціях.

Всього 19 позовів щодо конфіскації від Мін'юсту не виглядають переконливим результатом. Але не все залежить від нього, оскільки спершу заблокувати активи має РНБО, а до процесу накладення санкцій залучено багато державних органів: НАЗК, НАБУ, СБУ, ДБР, БЕБ, АРМА, Нацполіція, прокуратура, Служба зовнішньої розвідки, ГУР, Держприкордонслужба, Фінмоніторинг, Державна міграційна служба тощо. Саме вони формують інформацію як про активи підсанкційних осіб, так і про підстави для санкцій, яка потім лягає на стіл РНБО і Мін'юсту. Від якості роботи цих органів часто залежить можливість конфіскації тих чи інших активів.

Україна повинна активніше працювати в напрямку стягнення активів і пріоретизувати свої зусилля. Зокрема, досі чекаємо позовів щодо конфіскації активів у російських олігархів Фрідмана, Косогова, Крупчака, Бабакова, Воєводіна та інших.

Також поки що оминає стягнення активів деяких українців. Зокрема, йдеться про гауляйтера тимчасово окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького, кума Путіна Віктора Медведчука і його дружину Оксану Марченко, екснардепа Вадима Новинського. Частина їхнього майна наразі арештована, однак невідомо, чи дійде справа до конфіскації.

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Автомайдану та Центру протидії корупції й не обов'язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів.

Автомайдан, Центр протидії корупції