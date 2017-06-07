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Директор НАБУ про результати: Кругова порука почала сипатися

Середа, 7 червня 2017, 15:45

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що кругову поруку за політиків-корупціонерів почали долати.

Про це він заявив в інтерв'ю DW, підбиваючи підсумки 2 років існування НАБУ.

"Головний підсумок – ми розслідуємо справи та арештовуємо тих людей, яких досі ніхто ніколи не арештовував. Та кругова порука, яка існувала в Україні, – вона почала сипатися. Недоторканих тепер немає, і ми це показали", – сказав Ситник.

За його словами, цих результатів вдалося досягти досить швидко в порівнянні з іншими державами: "Нам часто ставлять у приклад досвід Румунії, але наші колеги там почали розслідувати подібні справи лише на десятий рік свого існування".

Станом на 30 квітня НАБУ вело 328 справ та подало до суду 65 обвинувальних актів.

Ситник повідомив: "На 30 квітня ми мали рішення судів стосовно 16 осіб, переважно – на основі угоди, коли обвинувачений не має конфронтації зі слідством".

"Втім, важливими є вироки за масштабними справами, як от справа Онищенка, яку ми нещодавно передали до суду", – зазначив директор НАБУ.

"Я розумію, що нас критикують за те, що ми нікого не посадили. Але ми постійно намагаємося донести, що ми не садимо – це справа суду. Деякі справи взагалі не рухаються в судах – валяються там по 12-14 місяців. І це говорить про те, що необхідно продовжувати судову реформу та створювати спеціалізований антикорупційний суд", – наголосив він.

Попри перевірку майна судді Павла Вовка, нардепів Євгена Дейдея та Андрія Лозового, Ситник не став стверджувати, що електронні декларації – це дієвий інструмент викриття корупції.

"Про те, що це дієвий інструмент, ми зможемо ствердно сказати, коли будуть судові вироки, які наберуть чинності... Це перша хвиля таких справ. Зараз по них провели розслідування. Прокуратура також вважала, що там є підстави, тому, наприклад, з'явилися ці подання до Верховної Ради (про зняття недоторканості – ред.)", – сказав він.

Коментувати призначення аудиторів НАБУ Ситник не став, але сказав, що аби це не стало інструментом контролю бюро з боку конкретних людей у владі, а не суспільства, треба провести належний конкурс.  

"Я вважаю, що ті події, що до цього відбулися в парламенті, - вони дещо дискредитували цю ідею, на жаль", – завив він.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУсуд
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