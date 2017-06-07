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Екс-нардеп розповів деталі зникнення українського журналіста в ОРДО

Середа, 7 червня 2017, 17:05

Колишній нардеп Єгор Фірсов повідомляє, що журналіст Станіслав Васін зник на непідконтрольній Києву території Донбасу ще 2-го червня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у середу.

"Останній раз він виходив на зв'язок з мамою в обід 2-го червня. Сказав що під'їжджає до Донецька і приїде до неї завтра тобто 3-го, але так і не приїхав. Мама підняла тривогу, знайомі і друзі сказали що з ними він також на зв'язок не виходив. Звернення до місцевої міліції та безпосередньо в МГБ нічого не дали", - написав Фірсов.

"Мати поїхала до нього додому (він жив окремо і знімав квартиру в Донецьку), там виявила сліди проникнення, а також зауважила, що відсутня частина особистих речей, в тому числі і ноутбук. У квартирі явно щось шукали", - додав він.

За його словами аккаунт Васіна у Facebook – активний.

"Розміщуються пости, а вчора була розсилка повідомлень, зі спробою отримати інформацію. Будьте обережні", - написав Фірсов.

Він також уточнив, що до кінця цього року Васін планував переїзд до Києва.

Як відомо, 6 травня Фірсов повідомив, що журналіст і письменник Станіслав Васін зник безвісти в окупованому Донецьку.

Українська правда

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Теми: ДонбасАТО
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