На Луганщині бойовики намагались захопити позиції ЗСУ і зазнали втрат

Російсько-терористичні збройні формування здійснювали спроби захопити опорні пункти сил АТО, але зазнали втрат.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Впродовж дня, 7 червня, російсько-терористичні незаконні збройні формування здійснювали спроби захопити опорні пункти сил антитерористичної операції, шляхом розширення плацдарму поблизу с.Жолобок, що на Луганщині.

Ворог застосовував важку артилерію, міномети. З напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Фрунзе по українських позиціях з 14.20 і до 21 години вів обстріл ворожий танк.

Наразі, всі спроби ворога захопити позиції ЗСУ відбито. Під час проведення наступальних дій бойовики зазнали значних втрат. Станом на 22.00 годину втрати бойовиків складають 25 осіб – з них 11 вбитих.

Як повідомляють у штабі АТО, зазначені дії бойовики виправдовують, звинувачуючи українську армію в наступі на цьому напрямку.

Очевидці повідомляють про те, що в окупованому м. Кадіївка (Стаханові) розгорнуто мобільні операційні, довгоміри для вивезення тіл загиблих та спостерігається інтенсивний рух машин швидкої допомоги.

Як повідомлялось, від початку доби проросійські бойовики 34 рази порушували режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій двоє українських воїнів загинули, ще 11 зазнали поранень.