Терактом на території посольства США займеться СБУ
Четвер, 8 червня 2017, 09:11
Розслідувати вибух на території посольства Сполучених Штатів Америки у Києві буде Служба безпеки України.
Про це повідомила "Українській правді" речниця київської поліції Оксана Блищик.
Інших новин щодо інциденту вона не надала.
У СБУ нададуть інформацію згодом.
Як відомо, в ніч на 8 червня хтось кинув вибуховий пристрій на територію посольства США у Києві. Ніхто не постраждав. Відкрито провадження за статтею ККУ про теракт.
Олена Рощенко, УП