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Терактом на території посольства США займеться СБУ

Четвер, 8 червня 2017, 09:11

Розслідувати вибух на території посольства Сполучених Штатів Америки у Києві буде Служба безпеки України.

Про це повідомила "Українській правді" речниця київської поліції Оксана Блищик.

Інших новин щодо інциденту вона не надала.

У СБУ нададуть інформацію згодом.

Як відомо, в ніч на 8 червня хтось кинув вибуховий пристрій на територію посольства США у Києві. Ніхто не постраждав. Відкрито провадження за статтею ККУ про теракт.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУтерактКиїв
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