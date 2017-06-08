Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київський суд забрав майже 100 га землі у родича Медведєва

Четвер, 8 червня 2017, 11:51

Київський апеляційний госпсуд 6 червня витребував на користь громади Броварів 94,7 га землі під Києвом, які опосередковано належали родичеві прем’єра Росії Віктору Поліщуку.

Про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на інформацію, отриману в суді.

Як відомо, Поліщук - власник супермаркетів електроніки "Ельдорадо" і чоловік племінниці дружини прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Таким чином суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури Київської області. Рішення суду набуло законної сили з моменту проголошення, але поки що не опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

Відібрана земельна ділянка під Києвом
Відібрана земельна ділянка під Києвом

Про цю ухвалу також написав у Facebook народний депутат Павло Різаненко.

За його словами, зокрема суд повністю задовольнив такі вимоги прокуратури:

- визнати недійсними 48 наказів про дозвіл на розробку проектів землеустрою;

- визнати недійсними 48 наказів про затвердження проектів землеустрою;

- скасувати договори іпотеки;

- витребувати на користь територіальної громади в особі Броварської міської ради 94,67 га, які були викрадені у державного підприємства "Радіопередавальний центр".

Як повідомлялося, у 2015 році Шевченківський райсуд Києва арештував 94,67 гектара землі під Києвом, яка опосередковано належала власнику супермаркетів електроніки "Ельдорадо" й чоловіку племінниці дружини прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва Віктору Поліщуку.

У зв’язку з цим колишньому заступнику начальника головного управління Держземагенства у Київській області Станіславу Губіну було оголошено про підозру в незаконному наданні дозволів на розробку проектів землеустрою вищезгаданої земельної ділянки.

Як відомо, у 2013 році броварські депутати проголосували за передачу земель колишнього ДП "Радіопередавальний центр" в оренду 48 громадянам для сільського господарства. Потім усі вони в один день передали свої ділянки ТОВ "Компанія Інтер-профіт". Відразу після цього депутати з подачі мера Броварів Ігоря Саможка проголосували за те, щоб ці землі отримали новий статус – під промислову забудову.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяМедведєвКиївсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Росія
Усе більше країн репатріюють золото після санкцій проти Росії – дослідження
У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ, громадянина України
Медична система РФ виявилась неготовою до напливу поранених – розвідка Британії
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: