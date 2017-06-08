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Поклонська просить ФСБ перевірити Transparency International

Четвер, 8 червня 2017, 12:54

Так званий депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська після публікації Transparency International Russia про її квартиру в Донецьку попросила генпрокурора, ФСБ і Слідчий комітет перевірити цю організацію.

Про це повідомляють РИА Новости.

"Прошу провести перевірку щодо діяльності АНО "Центр антикорупційних досліджень та ініціатив "Трансперенсі Інтернешнл-Р" та її посадових осіб, в тому числі дати оцінку їх діям на наявність в них ознак складів злочинів ", - йдеться у зверненні Поклонської.

Вона вважає, що матеріал про її майно, опублікований на офіційному сайті організації, містить провокаційну і наклепницьку інформацію про неї.

Раніше російське відділення Transparency International виявило у Наталії Поклонської незадекларовану квартиру в Донецьку.

Поклонська заявила, що квартиру в Донецьку їй "підкинули".

Наталя Поклонська працювала в органах прокуратури України в АР Крим, після окупації Криму вона перейшла на службу РФ, була призначена окупантами прокурором Криму. У вересні Росія провела в Держдуму, в тому числі в окупованому Криму вибори. Україна ці вибори не визнає. Поклонська оголошена в розшук українськими правоохоронцями.

Теми: Крим
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