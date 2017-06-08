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Депутати в Миколаєві влаштували жорстоку бійку, залучили боксера

Четвер, 8 червня 2017, 14:14

У Миколаївській облраді на засіданні комісії виникла суперечка між головою фракції "Опоблоку" Володимиром Фроленком і депутатом від БПП Федором Барною. Суперечка закінчилася бійкою з залученням відомого боксера.

Інцидент виник на засіданні бюджетної комісії, яка проходила в напруженій атмосфері, повідомляють НикВести.

Під час словесної перепалки депутат Володимир Фроленко вимагав від Федора Барни "закрити рот".

Барна викликав на "чоловічу розмову" Володимира Фроленко в коридор. При цьому, перший заступник голови облради заблокував двері депутатської кімнати і не пускав журналістів в коридор, щоб вони "не робили сенсацію".

Однак коли пресі вдалося пробратися у вестибюль, журналісти стали свідками бійки, в ході якої Володимир Фроленко затиснув шию Федору Барні, а невідомий чоловік при цьому бив його. Пізніше з'ясувалося, що цим невідомим був боксер, майстер спорту міжнародного класу Олег Буц.
 

 
Фроленко тримає Барну, а боксер Буц б'є його. Іван Кухта (у білій сорочці) намагається зупинити бійку
 
Що робив у облраді боксер Буц?
 

Бійку спробував розняти перший заступник голови облради Іван Кухта

Після інциденту засідання бюджетної комісії було екстрено закрито, а Володимир Фроленко, залишаючи кімнату, випалив заступнику голови облради Андрію Кротову фразу: "Андрюха, ти наступний".

15 грудня в Миколаєві троє невідомих в масках Дідів Морозів напали на депутата Миколаївської обласної ради від "БПП" Солідарність "Федора Барну і жорстоко побили його палицями.

Як повідомляють НикВести, раніше в їх розпорядженні опинився запис телефонної розмови з людьми, чиї голоси схожі на голос Михайла Тітова, відомого в кримінальному світі як "Мультик", і голос голови фракції "Опозиційний блок" в Миколаївській облраді Володимира Фроленка. Під час розмови людина з голосом, схожим на голос "Мультика", вичитує нібито депутата за його коментар, де він заступився за керівника миколаївської "Батьківщини", заступника голови облради Михайла Соколова, відповідаючи на питання, чи повинен він звільнити свою посаду після корупційного скандалу.

Всі фото та відео НикВести

Теми: Миколаїв
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