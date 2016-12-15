Миколаївський депутат заявив, що його побили "Діди Морози"

У Миколаєві троє невідомих у масках Дідів Морозів напали на депутата Миколаївської облради від "Блоку Петра Порошенка – Солідарність" Федора Барну й побили його палицями.

Про це сам Барна повідомив виданню "Преступности.НЕТ", а в управлінні Національної поліції в Миколаївській області "Укрінформу" підтвердили інформацію про побиття депутата.

Напад стався 15 грудня в офісній будівлі, розташованій на території будівельного ринку на вулиці Космонавтів. Автомобіль депутата зловмисники не чіпали.

За словами Барни, у результаті він отримав травму голови й рубану травму ноги.

Після нападу невідомі сказали депутату "З Новим роком!" – і зникли на автомобілі "Lanos" із номером ВТ5164АХ.

Барну шпиталізували в лікарню швидкої медичний допомоги Миколаєва.

Головний лікар медзакладу Олександр Дем'янов повідомив, що стан депутата задовільний: "Зараз потерпілий перебуває на обстеженні. У результаті побиття він отримав травму голови й рубану травму ноги".

У поліції підтвердили: "До нас надійшла заява від перехожих про бійку на вулиці Космонавтів… Постраждалим справді виявився депутат облради Барна, хоча сам він заяву в поліцію не писав, а одразу поїхав до лікарні, де в цей час проходить обстеження. Про всі деталі й кваліфікацію події повідомимо дещо пізніше".

"Укрінформ" зазначає, що Барна на останніх сесіях облради поводився доволі зухвало й вимагав відставки чинного голови облради Вікторії Москаленко.

А 10 червня журналіст зняв смс-переписку депутата під час голосування облради, з якої слідує, що Барна відзвітував перед "Мультиком" (так у Миколаєві називають відомого кримінального авторитета – ред.), який про лобіював надання гірського відводу ТОВ "Південний кар'єр" для розробки родовища пісків "Вознесенське 1".

Коли Барна побачив, що його переписку сфотографували, то намагався відкупитися, запропонувавши журналісту гроші. А коли домовитися не вдалося, то вийшов на трибуну сесії й заявив, що його шантажують.

Після цього інциденту фракція БПП зажадала, щоб Барна вийшов із фракції. Під тиском однопартійців він покинув фракцію, але депутатський мандат не здав.