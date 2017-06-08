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Кримчани отримують біометричні паспорти як решта українців

Четвер, 8 червня 2017, 19:13

У Державній міграційній службі України заявляють, що до всіх громадян, які мають український паспорт, застосовується єдина процедура видачі біометричного документа.

Про це сказав керівник прес-служби Державної міграційної служби України Сергій Гунько, передає DW.

За його словами Міграційна служба діє відповідно з інструкціями, прописаними в постанові уряду, прийнятому ще в травні 2014 року.

"…просимо принести додаткові документи, щоб можна перевірити інформацію по відомчих інформаційних системах", - сказав Гунько.

За його словами, чим більше додаткових документів людина може зібрати, тим швидше зможе отримати свій біометричний паспорт.

Як пише видання, на практиці ніяких труднощів з оформленням паспорта не виникло у блогера з Феодосії Ліни Удовик (Бучнев).

"Вона відверто зізнається, що має два паспорти - російський і український, а недавно ще й отримала в Україні закордонний біометричний паспорт", - сказано у статті.

Кримчанка про це написала так: "Безвізовий режим - це лише мала компенсація від України за ті незручності, які відчувають жителі Криму. З паршивої вівці хоч вовни жмут. До того ж, кримчани 23 роки страждали від українізації. Україна повинна це компенсувати".

У Міграційній службі вказують, що не мають підстав забороняти отримувати паспорт таким громадянам.

"Вони громадяни України. Згідно із законом ми не маємо підстав відмовляти у видачі закордонного паспорта. Інше питання, чи зможуть ці люди перетнути кордон? Це питання вже до співробітників правоохоронних органів", - зазначив Гунько.

Також у статті наголошується, що президент України Петро Порошенко робить з цього приводу "суперечливі заяви".

Як відомо, у грудні 2016 року Порошенко заявляв, що виїзд за кордон в режимі "безвізовий режим" можливий лише за біометричним паспортом. 

"Я не виключаю, що дехто з мешканців Донбасу та Криму зможе отримати біометричні паспорти, але цей випадок буде розглядатися окремо", - зауважив президент.  

А вже у травні 2017 року він доручив вирішити питання із забезпеченням громадян України, які перебувають на території ОРДЛО і в окупованому Криму, можливістю отримати закордонні паспорти старого зразка.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримЄвропапаспортбезвізвізи
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