Українські урядовці з'їздили на Форум екс-соратника Януковича Злочевського

Українська офіційна делегація взяла участь у Міжнародному форумі з енергетичної безпеки майбутнього у Монте-Карло, співорганізатором якого є Burisma Group, що належить екс-міністру екології часів Віктора Януковича Миколі Злочевському.

Про це повідомила головний редактор програми "Схеми" Наталка Седлецька, пославшись на сайт компанії.

Відповідно до прес-релізу заходу, до української делегації увійшов віце-прем’єр Володимир Кістіон, голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, народний депутат Ніна Южаніна та заступник керівника Міненерго з питань європейської інтеграції Наталія Бойко.

Також з української сторони участь у Форумі взяли представники Посольства України у Франції, Кабміну та інших відомств.

На Форумі, згідно з офіційним повідомленням, обговорювали перспективи європейської енергетичної безпеки і розвитку ефективної енергетичної інфраструктури.

"Постмайданна влада не лише зробила все, щоб соратники Януковича уникли в'язниці. Вона ще й своїми власними руками почала відбілювати їхній імідж, роблячи це не лише на очах власного народу, але вже й міжнародної спільноти", – написала Наталка Седлецька.

Володимир Кістіон підтвердив участь у форумі, написавши про це у Facebook.

Раніше повідомлялося, що щонайменше три підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є президент України Петро Порошенко та його близькі соратники у владі – Ігор Кононенко та Олег Гладковський, упродовж 2016 року купували газ для своїх виробничо-побутових потреб у фірми ТОВ "Парі" (Burisma Group).

Кінцевим бенефіціаром цієї фірми є Микола Злочевський, колишній міністр екології уряду Миколи Азарова та близький соратник Віктора Януковича, який виїхав після Майдану з України через загрозу кримінального переслідування.

Усі троє зазначили, що вийшли із управління згаданих у розслідуванні компаній відповідно до вимог займаних ними посад.

Микола Злочевський був міністром екології від червня 2010 року до квітня 2012 року. На той момент його бізнес розрісся до розмірів однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній у країні – Burisma Group.

Як нагадує Радіо Свобода, ліцензії на розробку газових родовищ фірмам Злочевського погоджувало міністерство, яке він сам же й очолював. Після подій Майдану Злочевський утік із країни. Але через три роки його бізнес успішно працює.

12 січня Burisma заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського й операційних компаній, що входять до Burisma Group після "взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group".

А 18 січня Генпрокуратура підтвердила, що ще 1 листопада 2016 року закрила справи щодо Злочевського про незаконне збагачення і відмивання коштів "у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення".

Експерти Transparency International та "Центру протидії корупції", які від початку стежили за розслідуванням, вважають, що Генеральна прокуратура свідомо закрила кримінальні справи щодо Миколи Злочевського та його компанії в результаті політичних домовленостей.