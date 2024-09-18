СБУ взялась за втікача Злочевського, тільки-но він "відкупився" від справи НАБУ

Через 3 тижні після того, як ексміністр-втікач Микола Злочевський відбувся штрафом за "рекордний хабар", Служба безпеки України розпочала щодо нього та його бізнесу два нових розслідування.

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень

Деталі: СБУ розпочало слідство 22 серпня 2023 року. Номери двох нових проваджень відрізняються лише однією цифрою, тобто були відкриті одне за одним.

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Судячи з даних судового реєстру, про підозру в цих провадженнях наразі нікому не повідомляли.

У першій справі розслідується нібито схема заволодіння коштами через зловживання на нерухомості. Йдеться про будівлю збанкрутілого банку "Аркада" у самому центрі столиці.

У 2020 році її власником став Олег Нелін – багаторічний менеджер Злочевського та його колишній помічник як народного депутата. Нелін був кредитором проблемного будівництва, а нерухомість банку – заставою в цьому договорі позики. Коли умови кредиту не були виконані, Неліну віддали будівлю "Аркади".

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Крім того, у 2022 році компанія дочок Злочевського виграла аукціон на майнові права на цю будівлю (це означає не власність, однак користування, розпорядження тощо).

СБУ вважає всіх учасників цієї купівлі пов’язаними або підконтрольними безпосередньо Злочевському. І вказує, що стосовно нього існує низка кримінальних справ.

Крім того, слідство вказує на іншу нерухомість Неліна і припускає, що його офіційні доходи не могли покрити такі прибання.

Друга справа СБУ стосується основного – нафтогазового – бізнесу Злочевського.

Йдеться про купівлю в 2017 році компаніями з групи Burisma бурової установки за 32,5 млн євро, яку в Україну завезли як вживані запчастини і брухт. Це дозволило зменшити митні платежі до бюджету.

У цьому розслідувані СБУ також цікавиться тим, як Burisma у 2004-2012 роках отримувала численні спецдозволи на користування надрами у той час, як власник холдингу обіймав владні посади. Слідство припускає, що Злочевський наказував держпосадовцям посприяти своєму бізнесу.

Ці епізоди вже неодноразово були предметом розслідування, однак жодна справа не була доведена до завершення.

Захист Злочевського наполягає саме на безуспішності цих неодноразових розслідувань. Представники бізнесу запевняють: власниками наразі є дочки ексміністра, а не він сам, а колишні менеджери нібито пов’язані з політиком лише опосередковано.

Аргументом на користь Злочевського слугує те, що Антикорупційна прокуратура змінила кваліфікацію в єдиній справі, де Злочевський отримав вирок. Замість звинувачень у так званому "рекордному хабарі", міністр-втікач був засуджений за більш м’яке "зловживання впливом".

Крім того, за день до такої перекваліфікації Антикорупційна прокуратура закрила іншу справу Злочевського через брак доказів. Його розшук був скасований.

Раніше УП писала про це із посиланням на джерела, однак прокуратура відмовлялась це підтверджувати.

Слідчі судді також звертають увагу на те, що Антикорупційні органи вже розслідували можливі зловживання на спецдозволах. Проте свідки розповідали про непричетність Злочевського. Кілька таких справ були закриті, зокрема, щодо заступника міністра Дмитра Мормуля.

Посилаючись на всі ці аргументи про нібито непричетність Злочевського до подій, що розслідуються, а також відсутність кримінальних справ щодо нього, судді відмовляють слідчим СБУ у доступі до бізнес-документів Burisma, інформації про її спецдозволи, про доходи менеджерів та їхню нерухомість.

Знати більше: "Як гроші Зло перемагають. Розказуємо історію засекреченого вироку Злочевському і публікуємо його текст"

"Як гроші Зло перемагають. Частина 2. Новий бізнес родини Злочевських"

Передісторія:

Влітку 2020 року стало відомо, що детективи НАБУ задокументували надання Злочевським хабаря керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому. Тоді казали про "рекордний хабар" на 6 мільйонів доларів.

1 серпня 2023 САП повідомила, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та Злочевським. Його справу прокуратура перекваліфікувала з хабара на більш м’яке "зловживання впливом". Ексміністру присудили штраф у 68 тисяч гривень. При цьому Злочевський пожертвував близько 660 млн гривень на ЗСУ.

Сам вирок засекречений і не оприлюднений у судовому реєстрі без пояснень. "Українській правді" вдалось дістати та опублікувати цей вердикт, який свідчить, що жодних секретних даних у тексті насправді немає.

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