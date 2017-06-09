Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У штабі АТО уточнили втрати за добу: 1 загиблий, 14 поранених

П'ятниця, 9 червня 2017, 12:50

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 14 зазнали поранень і травм.

Про це на брифінгу 9 червня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український воїн загинув, 6 військовослужбовців ЗСУ та 8 співробітників Держприкордонслужби дістали поранень і травм", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" полковник уточнив, що внаслідок обстрілів один боєць загинув та один зазнав поранень у Катеринівці, ще одного військового поранено в Авдіївці. Також внаслідок підриву на міні в Кам'янці постраждали 4 бійців.

Крім цього, як повідомлялось, вісім прикордонників отримали контузію в результаті артилерійського обстрілу бойовиків позицій прикордонників Донецького загону, дислокованого в селищі міського типу Сартана.

Українська правда

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: