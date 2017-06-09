У штабі АТО уточнили втрати за добу: 1 загиблий, 14 поранених

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 14 зазнали поранень і травм.

Про це на брифінгу 9 червня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український воїн загинув, 6 військовослужбовців ЗСУ та 8 співробітників Держприкордонслужби дістали поранень і травм", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" полковник уточнив, що внаслідок обстрілів один боєць загинув та один зазнав поранень у Катеринівці, ще одного військового поранено в Авдіївці. Також внаслідок підриву на міні в Кам'янці постраждали 4 бійців.

Крім цього, як повідомлялось, вісім прикордонників отримали контузію в результаті артилерійського обстрілу бойовиків позицій прикордонників Донецького загону, дислокованого в селищі міського типу Сартана.

Українська правда