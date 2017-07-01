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У Нацгвардії відреагували на затримання Марківа в Італії

Субота, 1 липня 2017, 18:57

Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення  ім.Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа, затриманого 30 червня начебто за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі у 2014 році.

Про це йдеться у заяві НГУ від 1 липня.

"На даний момент старший сержант Віталій Марків служить у батальйоні Кульчицького на посаді заступника командира взводу. Він виїхав до Італії під час планової відпустки", - йдеться у повідомленні. 

В НГУ зазначили, що офіційної інформації щодо затримання Марківа до Нацгвардії не надходило, а разом з Генпрокуратурою нацгвардійцю буде надано допомогу.

Також у Нацгвардії повідомили, що в Україні правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італії Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

"За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ", - підкреслили в НГУ. 

"Хочемо наголосити на тому, що у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького в наявності не було жодного міномета", - заявили в Нацгвардії. 

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Також Єнін повідомив, що українськими правоохоронцями розслідується кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

"За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ", - зазначив Єнін. 

Українська правда 

Теми: НацгвардіяІталіяарештДонбасРосія
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