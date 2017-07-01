Ще одного російського співака не пустили в Україну: відвідував Крим
Соліста групи "Dolphin" Андрія Лисікова не пустили в Україну через відвідування анексованого Росією Криму.
Про це у Facebook повідомив сам Лисіков.
"Я був у Криму і мене не пустили до Києва. Є такий закон і він виконаний. Це все", – повідомив він.
1 липня група мала виступити у Києві на фестивалі "Atlas Weekend". За повідомленням Лисікова, інші учасники гурту змогли в'їхати на територію України і зможуть виступити.
"Вони готові зіграти концерт, на якому мене не буде. О 22:20 на West Stage концерт відбудеться. Я дуже хочу бути сьогодні на сцені з моїми друзями. Але будьте з ними ви", - зазначив він.
Як відомо, восени 2016 року СБУ заборонила в’їзд на територію України близько 140 російським діячам культури, серед них - Надія Бабкіна, Леонід Ярмольник, Нікіта Міхалков, Станіслав Говорухін, Ірина Алфьорова, Михайло Задорнов. До списку також потрапили Лоліта Мілявська та Наташа Корольова.