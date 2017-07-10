Геращенко: Затримання російського полковника готували понад півроку

Підготовка операції по затриманню російського полковника Валерія Гратова тривала півроку.

Про це у своєму Facebook написав депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.

"Операція з виманювання в Україну старого розбійника тривала понад півроку", - повідомив він.

Він також зазначив, що це була "дуже складна оперативна гра".

"Санич" - полковник РФ Валерій Гратов

Раніше в неділю повідомлялося, що Державна прикордонна служба затримала полковника РФ Валерія Гратова з позивним "Санич", якого російські спецслужби планували зробити "заступником міністра держбезпеки ПМР".

Гратов до цього був інструктором бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

При затриманні у нього були знайдені фото з терористами "Моторола", "Гіві", (Олександром) Захарченком; відео обстрілів української території; агітаційні матеріали "ДНР" і "ЛНР", фото з місць бойових дій під Дебальцевим, Донецьким аеропортом, Горлівкою, біля Сніжного і Іловайська.

Українська правда