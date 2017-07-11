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У Москві сталася пожежа в торговому центрі, 14 постраждалих

Вівторок, 11 липня 2017, 01:15

У понеділок ввечері, 10 липня, в Москві в торговому центрі "РІО" сталася пожежа.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерело в екстрених службах російської столиці.

В результаті пожежі постраждали 14 осіб, в тому числі одна дитина.

"Постраждалих стало 14, двоє з них доставлені вертольотом в інститут Скліфосовського", - йдеться в повідомленні.

Попередньою причиною загоряння названо коротке замикання на мінус першому поверсі комплексу.

Загальна площа задимлення склала більше 70 тисяч квадратних метрів, при цьому площа загоряння досягала тисячі кв.м. На даний момент загоряння повністю ліквідовано.

Теми: Росія
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