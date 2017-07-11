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У Білому домі визнали, що РФ загрожує кібербезпеці США

Вівторок, 11 липня 2017, 05:30

В адміністрації президента США визнають, що Росія становить загрозу для кібербезпеки Сполучених Штатів, однак наполягають на необхідності співпрацювати з Москвою в цій сфері.

Про це заявила в понеділок під час брифінгу "не для камер" заступник прес-секретаря Білого дому Сара Сандерс, передає "Укрінформ".

"Ми визнаємо, що Росія – це кібернетична загроза. Але ми також усвідомлюємо необхідність спілкуватися з нашими противниками, й коли наші супротивники бачать силу, як це було з президентом під час зустрічі (з Путіним – ред.), то можна шукати інші способи працювати над спільними інтересами та шукати позитивні моменти, де можна було би домогтися успіху", - зазначила вона.

Відповідаючи на питання, чи планують США і Росія створити спільний підрозділ з кібербезпеки, Сандерс зазначила, що не впевнена у факті обговорення конкретних деталей.

"Я думаю, це була просто дискусія про загрози кібербезпеки та потенційні варіанти", - сказала вона.

Теми: СШАРосія
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