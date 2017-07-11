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Доба в АТО: 22 обстріли, в результаті підриву загинув боєць ЗСУ

Вівторок, 11 липня 2017, 07:38

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Близько 19 години, в районі Станиці Луганській результаті підриву загинув один український воїн", - повідомили в штабі.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 12 обстрілів.

Після 18 годин бойовики з гранатометів обстрілювали Новомихайлівка та Березове. За Широкино терористи били з великокаліберних кулеметів і озброєння БМП. Також з кулеметів сепаратисти обстріляли Талаківку і Мар'їнку. Українські військові відкривали у відповідь вогонь з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку терористи ввечері і вночі били з мінометів 82 калібру по селищам Малинове і Катеринівка. З великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції в Новотошківському і Новозванівка.

На Донецькому напрямку з району Ясинувата бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецького озброєння вели вогонь по Авдіївці.

Теми: АТОДонбас
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