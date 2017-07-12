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Кримчанин заявив про своє викрадення і залякування ФСБ

Середа, 12 липня 2017, 04:30

В анексованому Криму жителя с. Леніно Петра Бородіна невідомі викрали з-під його будинку і влаштували "допит" на пустирі.

Про це повідомив сам Бородін в коментарі Крим.Реалії.

Бородін також напередодні розмістив відео в facebook з розповіддю про викрадення, яке відбулося увечері 10 червня.

"Приїхав з роботи і ліг спати. Потім мені подзвонили і сказали, що їде до мене якийсь друг, який не бачив мене чотири роки. Дивлюся, якась машина під'їхала. З машини сказали "сідай". Я сів, і мені там почали допити влаштовувати. Обзивали мене. Питали про якогось Олега. Сказав, що не знаю, після чого почали мені погрожувати. Я мовчав і нічого не говорив", - сказав Бородін.

За словами кримчанина, через деякий час йому до боку приставили пістолет і відвезли в пустир біля Феодосії.

"Вивезли. Почали погрожувати. Питали за якусь організацію, в якій я нібито перебував, комусь щось розповідав - маячня всяка. Один дістав пістолет і почав стріляти в повітря. Лякали мене. Змусили мене написати, що я в ніякій організації не перебуваю, ознайомлений з опитуванням", - сказав Бородін.

Бородін додав, що через три години його відвезли до будинку і сказали: "давай залишимося друзями". Він припустив, що це були співробітники російського ФСБ.

Російські силовики не коментують заяву кримчанина про факт викрадення невідомими.

Як відомо, після анексії в Криму відбуваються масові обшуки у незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, членів Меджлісу і громадян, які не визнають півострів територією Росії.

Теми: Кримокупаціяправа людини
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