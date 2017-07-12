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У штабі АТО уточнили, де було поранено бійця

Середа, 12 липня 2017, 12:40

11 липня в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий зазнав поранень.

Про це на брифінгу в середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих у лавах української армії не було, один військовослужбовець отримав поранення під час ворожого обстрілу. Цей інцидент стався у Троїцькому на луганському напрямку", – сказав він.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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