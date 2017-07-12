Затриманий бойовик розповів про страти українських військових

Служба безпеки України затримала бойовика ОРДО, який надав відомості про вбивства українських військових.

Про це повідомила прес-служба СБУ у Facebook.

"На Донеччині Служба безпеки України спільно з поліцією затримала бойовика бандформування "Восток", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба зазначає, що 41-річного уродженця Торецька повернули на підконтрольну Україні територію.

"Під час спілкування з оперативниками спецслужби затриманий надав відомості, що свідчать про вбивства бойовиками українських військовополонених", - зазначає СБУ.

Окрім того, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Українська правда