Омелян направив уряду подання про звільнення глави "Борисполя"

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян подав до уряду подання про звільнення генерального директора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Про це він повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в середу ввечері.

"Подав. Однак прем'єр-міністр доручив йому (Рябікину) відновити переговори з Ryanair і підписати контракт. Тепер хочу побачити, як він виконає цю заяву", - сказав Омелян.

Як повідомлялося, лоу-кост-авіаперевізник Ryanair 10 липня оголосив про скасування запланованого входу в Україну після того, як аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім генеральним директором Рябікіним.

Гендиректор заявив, що Ryanair висуває до "Борисполя" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству. Він не має наміру підписувати договір з Ryanair, поки не будуть зняті всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію різко розкритикував Омелян, звинувативши главу "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору і заявивши, що 12 липня винесе на засідання уряду подання про звільнення Рябікіна. Однак публічно, в ході відкритої частини засідання, міністр цього робити не став.

Гройсман, в свою чергу, доручив залучити Національне антикорупційне бюро України до оцінки переговорного процесу з Ryanair про польоти в Україну на предмет дотримання вітчизняного законодавства і заявив про необхідність відновлення цих переговорів.