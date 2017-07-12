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Омелян направив уряду подання про звільнення глави "Борисполя"

Середа, 12 липня 2017, 18:16

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян подав до уряду подання про звільнення генерального директора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Про це він повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в середу ввечері.

"Подав. Однак прем'єр-міністр доручив йому (Рябікину) відновити переговори з Ryanair і підписати контракт. Тепер хочу побачити, як він виконає цю заяву", - сказав Омелян.

Як повідомлялося, лоу-кост-авіаперевізник Ryanair 10 липня оголосив про скасування запланованого входу в Україну після того, як аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім генеральним директором Рябікіним.

Гендиректор заявив, що Ryanair висуває до "Борисполя" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству. Він не має наміру підписувати договір з Ryanair, поки не будуть зняті всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію різко розкритикував Омелян, звинувативши главу "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору і заявивши, що 12 липня винесе на засідання уряду подання про звільнення Рябікіна. Однак публічно, в ході відкритої частини засідання, міністр цього робити не став.

Гройсман, в свою чергу, доручив залучити Національне антикорупційне бюро України до оцінки переговорного процесу з Ryanair про польоти в Україну на предмет дотримання вітчизняного законодавства і заявив про необхідність відновлення цих переговорів.

Теми: БориспільМінінфраструктуриавіа
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