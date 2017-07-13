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ЗМІ: Бойовики в ОРДЛО запровадили систему трудових таборів

Четвер, 13 липня 2017, 08:35
ЗМІ: Бойовики в ОРДЛО запровадили систему трудових таборів

Колабораціоністи на окупованих територіях сходу України утримують мережу так званих трудових таборів, де змушують працювати безоплатно тисячі ув'язнених.

Про це повідомляє  Deutsche Welle з посиланням на німецьку радіостанцію Deutschlandfunk, яка оприлюднила інфомарцію у четвер.

Вказується, що частково йдеться про осіб, засуджених до весни 2014 року українськими судами до позбавлення волі. На даний час ці люди або уже мали відбути терміни покарання, або до них мала бути застосована амністія чи інше пом'якшення покарання, як то ухвалювалось в Україні.

За даними видання, у цих таборах тисячі ув'язнених у так званих "ДНР/ЛНР" примушуються до безоплатної праці.

Група правозахисників, яка моніторила ситуацію на окупованих територіях, вказує, що доходи від примусової праці у таких таборах становлять до 500 тисяч євро на місяць.

Ці кошти використовуються для "фінансування сепаратистів на Донбасі".

Самопроголошені уряди ОРДЛО на запит щодо наявності та функціонування таборів німецькій радіостанції не відповіли.

Правозахисники і журналісти виходять з того, що у таборах на Сході України утримуються до 10 тисяч ув'язнених. Багато з них не мали підстав для потрапляння у такі табори.

Теми: ДонбасАТО
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