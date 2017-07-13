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Рада ухвалила свій план на осінь-зиму, а питання канікул зависло

Четвер, 13 липня 2017, 10:47

Верховна Рада ухвалила календарний план 7-ї сесії – такий, щоб робота українських делегацій за кордоном не накладалася в часі на роботу українського парламенту.

За основу і в цілому законопроект №6631 підтримали 254 депутати. Питання розглядали за скороченою процедурою.

Водночас, депутати поки що не дійшли згоди щодо продовження роботи 6-ї сесій ВР влітку, до 5 вересня.

Після провального голосування спікер парламенту оголосив на вимогу фракцій "Батьківщина" й "Самопоміч" перерву до 11:05 і покликав голів фракцій до свого кабінету радитися.

Перед цим Андрій Парубій також запропонував скасувати перерву 12:00-12:30 і працювати до 21:00 – і дав час депутатам подумати.

Хоча доля 6-ї сесії ще не визначена, депутати вже визначилися з подальшою роботою.

7-му сесію Верховної Ради 8-го скликання почнуть 5 вересня, а закінчать 2 лютого 2018 року. Для пленарної роботи передбачено 10 тижнів.

Перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник зазначив, що у календарному плані враховано графік засідань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Парламентської  асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), розгляд бюджету у ВР тощо.

Андрій Парубій наголосив правки: у середу 6 вересня – робота народних депутатів у комітетах і фракціях, з 30 жовтня по 3 листопада – робота у фракціях (у зв’язку з сесією ПАРЄ у Києві), а потім 7-10 листопада проводити пленарні засідання, таким чином у листопаді буде два пленарних тижні поспіль, "щоб ми змогли повноцінно прийняти Парламентську асамблею ЄС".

Крім того, у нардепів, відповідно до календарного плану з поправками, з 3 до 5 січня 2018 року буде робота з виборцями, а з 9 до 12 січня – робота у комітетах, комісіях і фракціях, а потім знову два пленарних тижні у січні.

Що ж до 6-ї сесії ВР 8 скликання, то її пропонували продовжити до 5 вересня 2017 року, щоб пленарні засідання скликалися у разі необхідності, про що голова ВР має поінформувати депутатів не пізніше, як за три дні.

Крім того, лунала пропозиція, щоб наступний тиждень, 17-23 липня, був пленарним.

Але навіть питання продовження 6-ї сесії Верховної Ради 8 скликання не знайшло підтримки тричі (215 голосів, 210 голосів, знову 215 голосів).  

Під час обговорення Вікторія Сюмар обурилася, що мало на якій посаді є відпустка півтора місяці. У країні, яка воює, закривати сесію парламенту не можна і треба далі працювати, заявила вона.

Крім того лунало, що лише на четвер – передостанній день роботи за планом – десятки сторінки законів, багато важливих – і нардепи не встигнуть.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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