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Росіянин намагався приплисти до Криму на пластикових пляшках

Четвер, 13 липня 2017, 11:40

Російські прикордонники окупаційної влади Криму затримали жителя Саратова, який намагалися потрапити з РФ на анексований півострів на пластикових пляшках.

Про це повідомила прес-служба окупаційного кримського прикордонного управління ФСБ, передає ТАСС.

"При патрулюванні акваторії Керченської протоки на відстані однієї милі від берегової лінії екіпаж прикордонного сторожового катера виявив невідомого громадянина, який, використовуючи споруджений з підручних матеріалів пліт, рухався з боку порту Кавказ", - йдеться в повідомленні.

Коли чоловік прибув на берег, він розповів, що ще 2012 року прийняв рішення спробувати себе в ролі вільного мандрівника. Для цього він навіть подав заяву в паспортний стіл про зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання в Саратові.

Так, він проклав маршрут з Саратовської області Росії в окупований Крим через Ставропілля і Кубань. Прибувши в порт Кавказ, мандрівник вирішив перебратися на протилежний берег Керченської протоки, для чого за допомогою дощок і пластикових пляшок змайстрував пліт.

Зараз чоловіка чекає адміністративна відповідальність за вихід в море на непередбаченому для цих завдань плавальному засобі.

Теми: Крим
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