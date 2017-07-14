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НАБУ: Юнкера дезінформували, антикорупційному суду немає альтернативи

П'ятниця, 14 липня 2017, 00:40
НАБУ: Юнкера дезінформували, антикорупційному суду немає альтернативи

В НАБУ вважають, що заява президента ЄК про створення спеціальної антикорупційної палати замість антикорупційного суду, є наслідком цілеспрямованої дезінформації по відношенню до європейських партнерів України.

Про це йдеться у заяві НАБУ.

В антикорупційному бюро наполягають, що альтернативи створенню окремого Антикорупційного суду наразі немає, а ідея створити антикорупційні палати, яку підтримав президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, повністю нівелює сенс створення Антикорупційного суду. 

"Вірогідно, заява президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, що Євросоюз вважає достатнім створення спеціальної антикорупційної палати, є наслідком цілеспрямованої дезінформації по відношенню до європейських партнерів України", - заявляє НАБУ.

В НАБУ пояснюють, що однієї антикорупційної палати в межах існуючого суду, приміром, Верховного, буде недостатньо, адже одна палата не може поєднувати в собі усі три інстанції. Якщо ж іти шляхом створення аналогічних антикорупційних палат у нереформованих судах першої та апеляційної інстанцій, самий сенс створення Антикорупційного суду буде повністю нівельований. 

"Ймовірно, саме у цьому зацікавлені особи, які поширюють дану ідею серед міжнародних партнерів, користуючись їхньою недостатньою обізнаністю з особливостями судової системи України", - вважають у Бюро.  

НАБУ переконане, що створення антикорупційних палат не лише не вирішить проблему відсутності вироків щодо топ-корупціонерів, але й поглибить її.

"Створення окремого Вищого антикорупційного суду (далі — ВАС) є швидким, ефективним і законним способом вирішення проблеми відсутності вироків щодо корупціонерів найвищої ланки та необхідною умовою для успішної боротьби з корупцією в Україні", - наголошує Бюро.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду є одним із зобов’язань, які Україна взяла на себе перед своїми міжнародними партнерами – Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом.  

Раніше, за підсумками саміту Україна-ЄС, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський союз погодився на створення антикорупційної палати в Україні замість створення окремого суду.

"Досі ми вимагали від України створення антикорупційного суду. Ми повідомили вранці президенту Порошенку проміжний варіант вирішення проблеми... ми погоджуємося на створення антикорупційної палати в рамках Верховного суду. Ми навіть не наполягаємо на створенні окремого антикорупційного суду", - сказав він.

Теми: НАБУЄС
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