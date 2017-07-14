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Єлісєєв: Україна запропонувала ЄС альтернативу "Північному потоку - 2"

П'ятниця, 14 липня 2017, 06:55

Україна пропонує ЄС створити міжнародний консорціум на базі української ГТС

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв в програмі "Підсумки дня" на "5 каналі".

Він наголосив, що газопровід "Північний потік-2" є політичним проектом і в ЄС це розуміють.

"Ми чітко висловили свою позицію щодо неприпустимості "Північного потоку-2". Вони з розумінням поставилися до нашої аргументації, і ми далі будемо продовжувати наш діалог, адже без нашої згоди цей проект не повинен відбуватися. Більше того, ми не тільки критикуємо і блокуємо цей політично вмотивований проект, а ми й пропонуємо. Ми запропонували можливість створення міжнародного консорціуму на основі нашої газотранспортної системи", – сказав Єлісєєв.

"Так, європейська сторона підтримала ініціативу Президента про проведення на початку наступного року великої міжнародної конференції щодо перспектив української ГТС задля підвищення рівня безпеки і Європи, і України в тому числі. ЄС дослухається до наших ініціатив і дуже важливо, що ЄС привітав наші кроки до енергобезпеки і до реформ у галузі енергетики. І ми будемо далі рухатися цим шляхом", - додав він.

Теми: газЄСРосія
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