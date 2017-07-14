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Генштаб ЗСУ та ОБСЄ уточнили методику моніторингу

П'ятниця, 14 липня 2017, 10:23

Генеральний штаб Збройних Сил та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ уточнили методику моніторингу режиму припинення вогню, контролю за збереженням важкої зброї та розведенням сил та засобів.

Про це повідомили на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook після зустрічі зі заступником СММ ОБСЄ в Україні Александром Хугом.

"Представники Генерального штабу Збройних Сил України та СММ ОБСЄ уточнили методику фіксації випадків порушень режиму припинення вогню, контролю за збереженням важкої зброї у визначених місцях, а також за розведенням сил та засобів на визначених ділянках на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Також генерал армії України  Віктор Муженко наголосив, що українська сторона високо цінує роботу ОБСЄ у країні.

"Адже зусилля ваших спостерігачів дозволяють зменшувати кількість обстрілів і, відповідно – втрат серед військовослужбовців і мирного населення. Для нас саме збереження життя людей є головним пріоритетом, і ми робимо для цього все можливо в тих умовах, які склалися", - сказав Муженко.

Також Муженко зазначив, що Україна надалі готова сприяти роботі та безпеці Місії.

Теми: АТОДонбасОБСЄ
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